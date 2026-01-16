Actualité
Le Lyon Street Food Festival a investi les Grandes Locos pour la première fois en 2024. (@Photo Emeric Richard)

En 2026, le Lyon Street Food Festival célèbre dix ans de food culture

  • par La Rédaction
  • 1 Commentaire

    • Pour son dixième anniversaire, le Lyon Street Food Festival prépare une édition 2026 placée sous le signe de la transmission et de l’engagement.

    Depuis 2016, le Lyon Street Food Festival s’est imposé comme bien plus qu’un simple rassemblement gourmand. En dix ans, il a accueilli plus de 300 000 festivaliers, réuni plus de 120 chefs et pâtissiers, proposé quelque 400 ateliers et une soixantaine de concerts et shows, sur un terrain de jeu de 40 000 m². Installé aux Grandes Locos, le festival a su faire dialoguer gastronomie, musique et culture urbaine.

    Pour cette édition anniversaire qui se déroulera du 11 au 14 juin 2026, les organisateurs revendiquent une ambition renforcée. L’accent sera notamment mis sur la pâtisserie, en plein renouveau, portée par une nouvelle génération de talents.

    L’objectif affiché : révéler des créateurs d’ici et d’ailleurs, démocratiser cette discipline et proposer des expériences sensorielles accessibles au plus grand nombre. Fidèle à son ADN, le festival entend ainsi confirmer son rôle d’incubateur et d’accélérateur de la food culture, entre héritage et regard tourné vers l’avenir.

