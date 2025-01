Mercredi 15 janvier, la Métropole de Lyon a inauguré le tronçon sud de la Voie Lyonnaise n°7, reliant le 7e arrondissement de Lyon à Saint-Fons.

Après l'inauguration des Voies Lyonnais n°5 et 11 en septembre 2024, la Métropole de Lyon a inauguré un nouveau tronçon mercredi 15 janvier. Il s'agit de la partie sud de la Voie n°7, allant du 7e arrondissement à l'avenue Jean-Jaurès à Saint-Fons et qui reliera à terme Rillieux-la-Pape au nord.

En tout ce sont 4,5 kilomètres qui ont été aménagés pour le moment, afin de permettre aux cyclistes de traverser en toute sécurité plusieurs points noirs comme le périphérique Laurent Bonnevay et de rouler sereinement sur les très fréquentées rue Garibaldi et route de Vienne notamment. Afin de répondre aux ambitions de végétalisation du Grand Lyon, 13 arbres et des milliers de plantes ont été plantés tout au long de cette Voie Lyonnaise.

A lire aussi : Voie Lyonnaise 11 : les travaux reprennent rue de Bonnel

Métropole de Lyon : quatre associations attaquent en justice la Voie lyonnaise n°12