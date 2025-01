Les travaux d'extension du réseau TCL à Lyon vont nécessiter la circulation partielle puis l'interruption totale des lignes de tramway T3 et T7, ainsi que du Rhônexpress, jusqu'en mai 2025.

A l'aube d'une nouvelle grande phase de travaux sur le réseau de transport de Lyon, notamment pour la construction de la ligne T9 entre Vaulx-en-Velin et Charpennes et pour le prolongement de la ligne T6, TCL annonce plusieurs perturbations sur certaines lignes à compter du mois de février. Les lignes T3, T7 et le Rhônexpress sont concernés.

A compter du lundi 24 février, la ligne T3 ne fonctionnera qu'en service partiel entre les stations Vaulx-en-Velin la Soie et Meyzieu Les Panettes. Ce qui signifie que les stations de Gare Part-Dieu Villette à Vaulx-en-Velin ne seront plus desservies et ce jusqu'au vendredi 18 avril inclus. Afin de pallier ces changements, des bus relais vont être mis en place et la fréquence du métro A va être augmentée avec 40 courses supplémentaires chaque jour de semaine.

Pendant cette période, le Rhônexpress circulera également en service partiel entre les stations Vaulx-en-Velin La Soie et l’aéroport St-Exupéry. La gare Part-Dieu ne sera donc plus reliée à l'aéroport via cette ligne, néanmoins des bus relais assureront la navette.

Le T3, T7 et le Rhônexpress totalement interrompus à partir d'avril

Dès le samedi 19 avril, les perturbations sur ces lignes seront plus importantes encore puisque la ligne T3, T7 ainsi que le Rhônexpress seront totalement interrompue jusqu'au vendredi 9 mai inclus. Une fois encore, des bus relais assureront la continuité des déplacements.

Par ailleurs, TCL indique que des travaux en soirée nécessiteront parfois des des fins de service anticipées. Ces perturbations seront communiquées ultérieurement.

A lire aussi : Nouveau tramway, BHNS prolongé... Le réseau TCL poursuit son développement dans l'est lyonnais