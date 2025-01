"Cette femme est folle" : la candidate écologiste aux municipales de Francheville attaquée

Des attaques visant la candidate écologiste de la liste Francheville respire aux élections municipales ont été découvertes sur les panneaux électoraux.

Dans un communiqué diffusé vendredi 17 janvier, le groupe Francheville respire indique avoir découvert "avec consternation et indignation" des dégradations sur les panneaux électoraux, accompagnées d’affichages injurieux visant personnellement Hélène Duvivier, candidate aux élections municipales anticipées.

"Cette femme est folle", peut-on lire des affiches apposées sur les panneaux électoraux. "Ces actes, non seulement illégaux, mais également profondément irrespectueux, vont à l’encontre des principes fondamentaux de respect et de démocratie", déplore le groupe Francheville respire qui indique qu'une plainte sera déposée dans les plus brefs délais.

"Nous appelons toutes les listes candidates et leurs soutiens à condamner fermement ces agissements. La démocratie repose sur le respect mutuel, même dans le cadre d’une compétition électorale. Nous invitons les Franchevillois et Franchevilloises à ne pas se laisser détourner par ces manœuvres indignes et à continuer à participer activement à cette campagne, centrée sur l’avenir de notre ville", ajoute le groupe.