Métropole de Lyon : deux tronçons des Voies Lyonnaises n°5 et n°11 inaugurés 

Situés sur les communes de Chassieu, Bron, Décines-Charpieu et Vaulx-en-Velin, les Voies Lyonnaises n°5 et n°11 représentent 6,5 kilomètres de voies cyclables. Deux tronçons ont été inaugurés ce lundi 16 septembre.

La Métropole de Lyon poursuit son aménagement des Voies Lyonnaises. Ce lundi 16 septembre, deux tronçons des Voies Lyonnaises n°5 et n°11 ont été inaugurés par le président écologiste de la collectivité, Bruno Bernard, ainsi que par le maire de Chassieu, Jean-Jacques Sellès, et le maire de Bron, Jérémie Bréaud. Coup total des travaux : 4,5 millions d’euros.

6,5 kilomètres de voies cyclables

Inauguration des Voies Lyonnaises 5 et 11 en présence de Bruno Bernard, président de la Métropole de Lyon. CM

Lancés en octobre 2023, les travaux d’aménagement de la Voie Lyonnaise n°5 permettent désormais de traverser les communes de Vaulx-en-Velin, Chassieu, Bron et Décines-Charpieu sur 3,8 kilomètres. À Chassieu, la voie verte déjà existante a été élargie pour laisser place à un trottoir et une nouvelle piste cyclable. 40 arbres vont être plantés cet automne. "On espère une suite, s’est enthousiasmé Jean-Jacques Sellès, les Chasselands sont très contents et leur cadre de vie s’est vraiment amélioré", a encore ajouté le maire de la commune. À terme, la Voie Lyonnaise n°5 reliera Bron à Feyzin, en passant par Vaulx-en-Velin, le campus de la Doua, Vaise, Tassin-la-Demi-Lune, Francheville, Oullins-Pierre-Bénite et la vallée de la Chimie.

La Voie Lyonnaise n°5 croise par ailleurs la Voie Lyonnaise n°11 au niveau du carrefour Jean-Mermoz - Charles de Gaulle, à Chassieu. Les travaux, débutés en mars dernier, se sont achevés cet été. D'une distance de 2,5 kilomètres, elle se situe entièrement sur la commune de Chassieu et relie la rue Jean Mermoz à l’avenue du Dauphiné. 73 arbres devraient être plantés cet automne le long de la voirie. D’ici la fin de l’année, d’autres travaux seront engagés sur la rue de Bonnel pour une livraison en 2026. Ils rejoindront ceux de la ligne de l’Est Lyonnais et du BHNS (bus à haut niveau de service) Part-Dieu - Sept Chemins qui sont actuellement en cours. "Nous allons continuer de développer les Voies Lyonnaises dans le futur et dans l’intérêt de nos habitants", a ainsi déclaré Bruno Bernard lors de l’inauguration.

