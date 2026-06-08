Le conseil d'administration d'Autoroutes et Tunnel du Mont Blanc (ATMB) a nommé Gisèle Rossat-Mignod directrice générale le 2 juin.

Le conseil d'administration d'ATMB a désigné Gisèle Rossat-Mignod au poste de directrice générale le 2 juin 2026. Sa nomination prendra effet le 1er septembre. D'ici là, Philippe Deloire poursuit sa mission de directeur général délégué, qu'il occupe depuis le 1er janvier.

Originaire de Haute-Savoie, âgée de 56 ans, la nouvelle dirigeante est diplômé de l'école vétérinaire de Lyon. Son parcours est un mélange d'action pouvlisque et secteur privé : sous-préfète dans le Nord puis en île-de-France entre 2007 et 2015, elle a ensuite dirigé les affaires publiques du ADP (aéroports de Paris), après avoir piloté les opérations de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle.

Depuis 2018, elle dirige le réseau de la Banque des Territoires, au sein du groupe Caisse des dépôts, où elle accompagne les collectivités dans leurs projets d'aménagement et de transition écologique. Selon le communiqué de présentation de la nouvelle directrice générale d'ATMB, elle y a notamment porté un plan destiné à à aider les territoires de montagne à s'adapter au changement climatique. Elle préside par ailleurs le conseil d'administration de la Compagnie des Alpes depuis novembre 2022.

Pour rappel, ATMB est une société anonyme détenue à 91,3% par l'État et les collectivités territoriales. L'entreprise est concessionnaire du Tunnel du Mont-Blanc, aux côtés de son homologues italien SITMB, ainsi que de l'Autoroute Blanche (A40). Sa mission se veut être de faciliter les déplacements en Haute-Savoie, entre la Suisse et l'Italie.

La nouvelle directrice arrive alors qu'ATMB mène un chantier majeur : le passage au péage en "flux libre". Le premier des cinq portiques a été installé en octobre 2025 sur l'A40, à Saint-Pierre-en-Faucigny. Le dispositif, qui remplacera les péages traditionnels sur 58 kilomètres entre Passy et Étrembières, doit être mis en service en juin 2027.

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