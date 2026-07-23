Ain : où déposer son ancien téléphone ? 12 points de collecte solidaires sont ouverts

C’est le retour de la grande collecte solidaire de téléphones organisée par Ecosystem du 5 juin au 30 juillet 2026. Dans le département de l’Ain, douze points de collecte sont disponibles.

Ecosystem est un éco-organisme qui œuvre pour rallonger la durée de vie des appareils électroniques et électriques. À travers cette grande collecte nationale, cette entreprise à but non lucratif s’engage auprès des collectivités pour multiplier les points de collecte dans le plus grand nombre de départements. « Cette opération vise à donner une seconde vie aux téléphones inutilisés, tout en soutenant une démarche solidaire », indiquent Ecosysteme et le SYTRAIVAL syndicat qui valorise les déchets dans l'Ain, le Rhône et la Saône-et-Loire. SYTRAIVAL est engagé au côté d'Ecosystem avec deux de ses collectivités, la Communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD) et la Communauté de communes Dombes Saône Vallée (CCDSV. La collectivité Grand Bourg Agglomération, participe également à la collecte.



Tous types de modèles sont acceptés (anciens, cassés, encore en marche) dans les points de collecte, mais aussi par envoi postal sur le site jedonnemontelephone.fr. Les téléphones récoltés sont transmis à Emmaüs, expert du recyclage et du reconditionnement, qui permet d’offrir du travail aux Ateliers du Bocage, une structure d’insertion. Les téléphones pouvant être reconditionnés seront offerts à des associations et les autres appareils seront dépollués et recyclés.

Pour participer à ce mouvement solidaire, Ecosystem indique douze points de collecte dans le département de l’Ain :

Déchèterie de Bourg-en-Bresse - 12 rue Gutemberg (Zone Cénord) - 01000 BOURG-EN-BRESSE - Du 1er juin au 31 juillet

Déchetterie de St Martin du Mont - Zone du Mollard - 01160 SAINT-MARTIN-DU-MONT - Du 1er juin au 31 juillet

Déchetterie de Ceyzèriat - Zac de la Teppe - 01250 CEYZÉRIAT - Du 1er juin au 31 juillet

Déchetterie de Simandre - Sur Roche - 01250 SIMANDRE-SUR-SURAN - Du 1er juin au 31 juillet

Déchetterie de Pirajoux - Bois Besson - 01270 PIRAJOUX - Du 1er juin au 31 juillet

Déchetterie de Polliat - rue de Presle (ZI de la Presle) - 01310 POLLIAT - Du 1er juin au 31 juillet

Déchetterie d'Etrez - Bois Grisard - 01340 ETREZ - Du 1er juin au 31 juillet

Déchettrie de Treffort - Lucinges - 01370 VAL-REVERMONT - Du 1er juin au 31 juillet

Déchèterie du Pardy - Zone artisanale du Pardy - 01480 FRANS - Du 5 juin au 30 juillet

Déchetterie de St Trivier de Courtes - 226 route des Brosses - 01560 SAINT-TRIVIER-DE-COURTES - Du 1er juin au 31 juillet

Déchèterie des Bruyères - 6129 Rue des Garennes - 01600 REYRIEUX - Du 5 juin au 30 juillet

Déchetterie de Péronnas - 101 Rue du Thioudet (Zac des Monternoz) - 01960 PÉRONNAS - Du 1er juin au 31 juillet

L’an passé, en 2025, 22 980 téléphones portables avaient pu être récupérés au total grâce aux différents points de collecte et au site jedonnemontelephone.fr. Parmi ces téléphones, 2 462 d’entre eux avaient été offerts et 80 villes différentes avaient participé à cette collecte.