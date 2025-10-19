Haute-Savoie : le premier portique "flux libre" installé sur l’A40

L'entreprise Autoroute et tunnel du Mont-Blanc (ATMB) a installé jeudi 16 octobre le premier des cinq portiques "flux libre" sur l’A40 au niveau de Saint-Pierre-en-Faucigny.

Le 16 octobre, l'entreprise Autoroute et tunnel du Mont-Blanc (ATMB) a installé le premier des cinq portiques "flux libre" qui remplaceront bientôt les péages traditionnels. Ce dernier a été posé sur l’A40 au niveau Toisinges sur la commune de Saint-Pierre-en-Faucigny, rapportent nos confrères d’Ici Pays de Savoie.

Mise en service en juin 2027

Ce dernier sera complété par quatre autres portiques à Bonneville, Arthaz, Vougy et Magland entre la fin de l’année et le printemps 2026 pour une mise en service "flux libre" en juin 2027 des 58 km entre Passy et Étrembières.

Pour payer, les usagers auront le choix : utiliser un badge de télépéage, se connecter sur le site de l’ATMB (dans un délai de 72 heures) ou se rendre chez un buraliste membre du réseau Nirio. Toujours selon nos confrères, le coût total de ces infrastructures est estimé à 65 millions d'euros tandis que le gain environnemental "espéré" est de 2 500 tonnes de CO2 économisées par an sur cet axe, ajoute ATMB.