Le premier entraînement de l’OL Lyonnes ouvert au public le 31 juillet

OL Lyonnes s’est imposé 3-0 mercredi soir au Groupama stadium face à l’équipe autrichienne de Sankt Pölten. (Photo by Pauline Figuet / GETTY IMAGES EUROPE / Getty Images via AFP)

Le club féminin organisera le 31 juillet prochain son premier entraînement de la saison en présence du public. Les inscriptions sont ouvertes.

Avis aux fans, les Lyonnes donnent rendez-vous au public le vendredi 31 juillet pour leur premier entraînement de la saison 2026-2027. Ce dernier débutera à 10 heures au Groupama OL Training Center (GOLTC).

L’occasion de partager un moment privilégié avec les joueuses de l’OL Lyonnes, mais aussi de découvrir les nouvelles recrues du club. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes.

Les Lyonnaises joueront ensuite leur premier match de Première Ligue le 5 septembre sur la pelouse de Fleury, en Île-de-France.

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