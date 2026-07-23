Loire : où déposer son ancien téléphone ? 4 points de collecte solidaires sont ouverts

C’est le retour de la grande collecte solidaire de téléphones organisée par Ecosystem du 5 juin au 30 juillet 2026. Dans le département de la Loire, quatre points de collecte sont disponibles.

Ecosystem est un éco-organisme qui œuvre pour rallonger la durée de vie des appareils électroniques et électriques. À travers cette grande collecte organisée sur l'ensemble du territoire national, cette entreprise à but non lucratif s’engage auprès des collectivités pour multiplier les points de collecte dans le plus grand nombre de départements. « Cette opération vise à donner une seconde vie aux téléphones inutilisés, tout en soutenant une démarche solidaire », indique le communiqué d'Ecosystem.

Tous types de modèles sont acceptés (anciens, cassés, encore en état de marche) dans les points de collecte, mais aussi par envoi postal sur le site jedonnemontelephone.fr. Les téléphones récoltés sont transmis à Emmaüs, expert du recyclage et du reconditionnement, qui permet d’offrir du travail aux Ateliers du Bocage, une structure d’insertion. Ceux pouvant être reconditionnés seront offerts à des associations et les autres appareils seront dépollués et recyclés. Mais à noter que l'ensemble des données personelles des téléphones seront supprimées.

Pour participer à ce mouvement solidaire, Ecosystem indique quatre points de collecte dans la Loire :

Mairie de Montbrison - Place de l'Hôtel de ville - 42600 MONTBRISON - Du 8 juin au 30 juillet

- Place de l'Hôtel de ville - 42600 MONTBRISON - Du 8 juin au 30 juillet Maison des Permanences - 12 Rue de la Préfecture - 42600 MONTBRISON - Du 8 juin au 30 juillet

- 12 Rue de la Préfecture - 42600 MONTBRISON - Du 8 juin au 30 juillet Agence postale de Beauregard - 12 Rue Fernand Léger - 42600 MONTBRISON - Du 8 juin au 30 juillet

- 12 Rue Fernand Léger - 42600 MONTBRISON - Du 8 juin au 30 juillet Espace des Associations - 20 Av. Thermale - 42600 MONTBRISON - Du 8 juin au 30 juillet

L’an passé, en 2025, 22 980 téléphones portables avaient pu être récupérés au total grâce aux différents points de collecte et au site jedonnemontelephone.fr. Parmi ces téléphones, 2 462 d’entre eux avaient été offerts et 80 villes différentes avaient participé à cette collecte, un record.