Travaux dans le tunnel du Mont-Blanc : les habitants plébiscitent la fermeture par phases

Pour réaliser d'importants travaux à l’intérieur du tunnel du Mont-Blanc, deux options étaient sur la table : une fermeture totale pendant 3 ans ou une fermeture de 3 mois pendant 15 ans.

Mis en service en 1965, le tunnel du Mont-Blanc doit connaître d’importants travaux de rénovation, notamment au niveau de sa voûte longue de 6 kilomètres. Un chantier d’une envergure impressionnante nécessitant la fermeture du tunnel, mais dont les conditions ne sont toujours pas définitives. Lors de la commission intergouvernementale franco-italienne, deux options ont, en effet, été proposées : une fermeture totale du tunnel pendant 3 ans, ou une fermeture pendant les 3 mois et demi d'automne pendant 15 ans.

Ces deux propositions ont été conduites par le groupement européen d'intérêt économique (GEIE), exploitant du tunnel. Pour rappel, celles-ci font suite à plusieurs phases de travaux préparatoires, l'une d'entre elles étant en cours jusqu'au 12 décembre prochain. Ces phases auront lieu pendant plusieurs années et consistent à expérimenter plusieurs types de chantiers afin de choisir pour l'option la plus efficace. Les véritables travaux n'auront pas lieu avant 2030.

Les habitants souhaitent une fermeture par phases

En attendant la décision des autorités, Xavier Roseren, député Renaissance de la 6e circonscription de Haute-Savoie, a préféré sonder les habitants avant son vote avec une consultation express lancée entre les 20 et 23 octobre. Avec 585 votes comptabilisés, le scénario d’une fermeture par phases durant 15 ans a été largement préféré avec 454 voix, soit 77,6 %. Un verdict "sans appel" pour le député. "Votre choix est un plaidoyer pour l'équilibre : préserver notre économie transfrontalière et nos emplois, garantir la sécurité de nos accès face aux risques naturels et agir sur la pollution de manière ciblée". Les transporteurs avaient également exprimé leur réticence quant à la fermeture totale du tunnel durant 3 ans.

Dans un courrier adressé à la préfecture de Haute-Savoie, Xavier Roseren a par ailleurs souligné une nouvelle fois son opposition "totale" au projet de dédoublement du tunnel, "une aberration écologique pour notre vallée", tance-t-il dans un post Facebook.

