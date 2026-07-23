Isère : où déposer son ancien téléphone ? 12 points de collecte solidaires sont ouverts

C’est le retour de la grande collecte solidaire de téléphones organisée par Ecosystem du 5 juin au 30 juillet 2026. Dans le département de l’Isère, douze points de collecte sont disponibles.

Ecosystem est un éco-organisme qui œuvre pour rallonger la durée de vie des appareils électroniques et électriques. À travers cette grande collecte organisée sur l'ensemble du territoire national, cette entreprise à but non lucratif s’engage auprès des collectivités pour multiplier les points de collecte dans le plus grand nombre de départements. « Cette opération vise à donner une seconde vie aux téléphones inutilisés, tout en soutenant une démarche solidaire », indique le communiqué d'Ecosystem.

Tous types de modèles sont acceptés (anciens, cassés, encore en état de marche) dans les points de collecte, mais aussi par envoi postal sur le site jedonnemontelephone.fr. Les téléphones récoltés sont transmis à Emmaüs, expert du recyclage et du reconditionnement, qui permet d’offrir du travail aux Ateliers du Bocage, une structure d’insertion. Ceux pouvant être reconditionnés seront offerts à des associations et les autres appareils seront dépollués et recyclés. Mais à noter que l'ensemble des données personelles des téléphones seront supprimées.

Pour participer à ce mouvement solidaire, Ecosystem indique douze points de collecte en Isère :

Office de Tourisme de Vaujany - 5 Place du Téléphérique - 38114 VAUJANY - Du 6 juin au 30 août

BIT Allemond - 400 Rte des Fonderies Royales - 38114 ALLEMOND - Du 5 juin au 15 juillet

BIT Villard-Reculas - 1 Rte des Pistes - 38114 VILLARD-RECULAS - Du 5 juin au 15 juillet

BIT Auris-en-Oisans - 16 Les Orgières - 38142 AURIS-EN-OISANS - Du 5 juin au 15 juillet

BIT Vallée du Ferrand - 374 Rue Principale - 38142 BESSE - Du 5 juin au 15 juillet

Déchetterie de Bourg d'Oisans - ZA Fonds des Roches - 38520 BOURG D'OISANS - Du 1er juin au 18 juillet

Maison de l'Oisans et du parc national des Ecrins - 45 avenue de la République - 38520 LE BOURG-D'OISANS - Du 5 juin au 15 juillet

BIT Saint-Christophe-en-Oisans - route de La Bérarde, 405 route de la Bérarde, 405 La ville - 38520 SAINT-CHRISTOPHE-EN-OISANS - Du 5 juin au 15 juillet

Déchetterie d'Huez - La Patte d'Oie - 38750 HUEZ - Du 1er juin au 18 juillet

Office de tourisme Alpe d'Huez - 51 ROUTE DE LA POSTE - 38750 ALPE D'HUEZ - Du 4 juin au 15 juillet

Mairie de l'Alpe d'Huez - 226 ROUTE DE LA POSTE - 38750 ALPE D'HUEZ - Du 4 juin au 15 juillet

Déchetterie des Champet - Virage n°2 - 38860 MONT DE LANS - Du 1er juin au 18 juillet

L’an passé, en 2025, 22 980 téléphones portables avaient pu être récupérés au total grâce aux différents points de collecte et au site jedonnemontelephone.fr. Parmi ces téléphones, 2 462 d’entre eux avaient été offerts et 80 villes différentes avaient participé à cette collecte, un record.