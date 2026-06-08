Lyon : perturbation "majeure" sur le métro C, la reprise de la circulation estimée à 19 heures

La ligne de métro C est interrompue depuis 17 heures en raison d’un bagage oublié à la station Croix-Rousse. La reprise du trafic est estimée à 19 heures.

En raison d’un bagage oublié à la station Croix-Rousse, la ligne de métro C est perturbée ce lundi depuis environ 17 heures. Afin de garantir la continuité des déplacements, une flotte de bus relais a été déployée entre les stations Croix-Rousse et Cuire - la ligne C13 permettant les déplacements entre Hôtel de Ville Louis Pradel et Croix-Rousse - afin de pallier l’interruption temporaire de la ligne, indique TCL dans un communiqué.

La reprise du trafic est estimée à 19 heures, "après l’intervention des démineurs, comme la procédure l’exige", poursuit-il. "Les équipes TCL, en lien avec les équipes techniques, présentent leurs excuses pour les désagréments occasionnés et restent pleinement mobilisées pour rétablir un fonctionnement normal, durable et sécurisé dans les meilleurs délais."