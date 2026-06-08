Actualité
Métro C à Lyon
Métro C à Lyon

Lyon : perturbation "majeure" sur le métro C, la reprise de la circulation estimée à 19 heures

  • par Clémence Margall

    • La ligne de métro C est interrompue depuis 17 heures en raison d’un bagage oublié à la station Croix-Rousse. La reprise du trafic est estimée à 19 heures. 

    En raison d’un bagage oublié à la station Croix-Rousse, la ligne de métro C est perturbée ce lundi depuis environ 17 heures. Afin de garantir la continuité des déplacements, une flotte de bus relais a été déployée entre les stations Croix-Rousse et Cuire - la ligne C13 permettant les déplacements entre Hôtel de Ville Louis Pradel et Croix-Rousse - afin de pallier l’interruption temporaire de la ligne, indique TCL dans un communiqué. 

    La reprise du trafic est estimée à 19 heures, "après l’intervention des démineurs, comme la procédure l’exige", poursuit-il. "Les équipes TCL, en lien avec les équipes techniques, présentent leurs excuses pour les désagréments occasionnés et restent pleinement mobilisées pour rétablir un fonctionnement normal, durable et sécurisé dans les meilleurs délais."

    à lire également
    Gisèle Rossat-Mignod
    Une nouvelle directrice générale l'ATMB

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Métro C à Lyon
    Lyon : perturbation "majeure" sur le métro C, la reprise de la circulation estimée à 19 heures 18:36
    Gisèle Rossat-Mignod
    Une nouvelle directrice générale l'ATMB 18:30
    CCVA Villeurbanne hébergement d'urgence
    Villeurbanne : une mobilisation citoyenne pour sortir une famille de la rue 18:05
    Lyon Capitale vous fait gagner des invitations pour le concert d’inauguration du festival LYON BD 17:36
    Cantine
    Villefranche : une vingtaine d’enfants du groupe scolaire Jean Macé malades après un repas à la cantine 17:17
    d'heure en heure
    Lyon : deux piétons gravement blessés après un choc avec un scooter en Presqu’île
    Près de Lyon, une femme grièvement blessée après un accident sur l’A47 16:45
    "Je ne céderai rien", promet le maire de Mions après l’installation illégale de 200 caravanes 16:36
    Thierry Sanchez, nouveau Directeur Général de la CCI de la Drôme
    Un nouveau directeur général pour la CCI de la Drôme 15:58
    Ludinnov équipe
    Ludinnov largue son ancien nom : MJ Innov, pour mieux représenter son identité 15:41
    Cambriolage Pixabay
    Arrêtés en flagrant délit à Genas, deux cambrioleurs condamnés à huit mois de prison ferme 15:12
    Saint-Fons : les Écologistes apportent leur soutien au projet de reprise des employés de Polytechnyl 14:01
    tribunal palais justice Lyon
    Mort de Lyhanna : un rassemblement prévu devant le Palais de Justice de Lyon ce lundi 13:13
    Musique classique : ainsi s’achevait la saison à l’Auditorium 12:44
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut