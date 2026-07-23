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Xavier Wargnier, cofondateur d’HeritageBike, quitte son poste après huit ans à la tête de l’entreprise @AteliersHeritageBike

HeritageBike trouve deux repreneurs pour relancer son activité

  • par TimNG

    • L'entreprise HeritageBike, fabricant de vélos et de motos électriques basé en Haute-Savoie, a trouvé deux repreneurs pour relancer l'activité : Chastagner et CIXI.

    L'entreprise, basée non loin d'Annecy, en Haute-Savoie, est en proie à des difficultés financières depuis plusieurs mois. À la suite du placement en liquidation judiciaire de son fournisseur bordelais de batteries électriques Neogy, HeritageBike avait été placé en redressement judiciaire en novembre 2025 par le tribunal de commerce d'Annecy. D'une durée de six mois, la période d'observation s'est conclue par son prolongement en mai dernier. L'entreprise aura jusqu'au 28 novembre pour faire ses preuves et faire face à ses difficultés.

    Mais un rebondissement tombe à pic. Deux entreprises se positionnent pour reprendre la main et exploiter les vertus d'un marché qui pourrait grandir. Chastagner, entreprise spécialisée dans la mécanique de précision, reprend l’activité moto. Quant à CIXI, concepteur d'engins électriques motorisés basé en Haute-Savoie, il reprend la production des vélos.

    Une histoire électriquement novatrice

    La marque naît en 2018. Une première bicyclette "Heritage Origine" émerge, avec l'aide d'un bureau d'études, Antidote Solutions, et de Milc (pour Made In Le Coin), constructeur de cadres de vélos, tous deux basés dans les Hautes-Alpes.

    Elle est présentée au public en février 2020 lors de l'évènement Les Sommets, organisé à Méribel, dont HeritageBike est l'un des partenaires. Les premières commandes arrivent en juillet et lancent la marque pour de bon. En septembre de la même année, l'entreprise s'accorde avec Valeo ("je vais bien", en latin), société à l'origine du bip de recul, pour construire ses moteurs.

    En 2021, la marque introduit un nouveau véhicule à la vente : une remorque vélo haut de gamme, "l'Heritage Side". L'année suivante, l'entreprise organise avec succès une levée de fonds d'un million d'euros. Celle-ci s'accompagne de l'arrivée de nouveaux modèles de bicyclettes électriques : "l'Heritage Altitude" et "l'Heritage Style".

    C'est en 2023 que la marque prend une ampleur considérable. Cette année voit alors le lancement d'une moto électrique, la "Heritage Spirit Scrambler". CIXI, désormais repreneur, lance un partenariat avec HeritageBike en 2024 pour centraliser la production. Les deux entreprises lancent le VTT  "Altitude Cixi 2x2", le premier alliant une double motorisation sans transmission mécanique.

    Heritage Origine @HeritageBike

    Un coût difficile à assumer

    HeritageBike pédale à vive allure, mais la batterie s'épuise. L'entreprise fait face à des difficultés financières à partir de la fin de l'année 2025. Le "Made In France" coûte cher à produire. L'assemblage des composants s'effectue en France, là où la main-d'œuvre qualifiée coûte davantage qu'en Chine. De plus, la marque assume vouloir créer des pièces d'une qualité distinguée. In fine, le coût s'avère être conséquent. Le prix à débourser pour la moto électrique de 125 centimètres cubes, "l'Heritage Spirit Scrambler", est de 29 990 € TTC. Il faut donc trouver une clientèle qui saura soutenir la production d'HeritageBike.

    Mais ce qui a réellement provoqué le placement en redressement judiciaire de l'entreprise, c'est la faillite de son fournisseur de batteries électriques, Neogy. HeritageBike, Cixi et Chastagner s'activent pour remettre les comptes dans le vert et s'attirer les bonnes grâces du tribunal de commerce d'Annecy. Chose faite cet été.

    Au-delà de la fragilité de ces entreprises, on y voit une certaine vulnérabilité concernant la production de véhicules électriques équipés de batteries françaises. La faute à une concurrence extérieure, et chinoise, féroce. Selon l'Agence internationale de l'énergie (AIE), la Chine représentait plus de 75% de la production mondiale de batteries en 2024, avec des prix 30% moins chers que les batteries françaises et européennes.

    À lire aussi: IA et électrification : Soitec s'allie au chinois ZenSemi

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