Le préfet du Rhône, Étienne Guyot (à droite), aux côtés du maire du 5e arrondissement, Thomas Rudigoz (à gauche). @CL

À l’occasion d’une visite dans les principaux sites touristiques lyonnais, le préfet du Rhône Étienne Guyot a défendu jeudi 23 juillet le renforcement de la présence policière durant l’été.

En plein cœur de la saison estivale, le préfet du Rhône Étienne Guyot a effectué, ce jeudi 23 juillet, une visite des principaux lieux touristiques de Lyon afin de faire le point sur leur sécurisation, en compagnie de Thomas Rudigoz, maire du 5e arrondissement, Jérémie Bréaud, vice-président de la Métropole de Lyon chargé notamment de la sécurité globale et de la tranquillité publique, ainsi que Gilles Gascon, en charge des mobilités et des transports en commun.

De Fourvière au Vieux Lyon (5e arr.), en passant par le funiculaire, les représentants ont suivi un parcours similaire à celui emprunté par de nombreux visiteurs.

Les pickpockets dans le viseur

Les pickpockets sont actuellement l’une des principales préoccupations en matière de délinquance visant les touristes. "Nous sommes dans une ville très touristique, donc nous devons être très attentifs à la sécurité des touristes", a déclaré Étienne Guyot lors de cette visite. Le préfet assure toutefois observer une amélioration de la situation : "On a observé une diminution des pickpockets, de l’escroquerie et des vols avec violences au sein de la métropole", affirme-t-il, tout en appelant à maintenir la pression sur le terrain.

Pour lui, le mot d’ordre est clair : "Renfort. Renfort des forces de sécurité et poursuite de ce continuum de sécurité." Lorsque l’on lui demande un chiffre, Étienne Guyot nous répond : "beaucoup".

À noter qu’une grande opération de contrôles menée à la sortie de la station de métro Vieux Lyon - Cathédrale Saint-Jean a notamment conduit à plusieurs interpellations de personnes soupçonnées d’être des pickpockets.

Le préfet Étienne Guyot (à gauche) à la sortie du funiculaire. @CL

Une attention particulière portée aux transports

"Les transports sont aussi un point de focalisation important", rappelle-t-il. Après une hausse de la délinquance enregistrée dans les transports en 2025, le représentant de l’État indique constater "à nouveau, une baisse" depuis le début de l’année 2026. Les transports en commun font partie des secteurs particulièrement surveillés. Le préfet souligne le travail mené entre la police nationale et les différents acteurs du réseau, notamment Keolis et le Sytral, ainsi que la présence d’une brigade fluviale.

La présence visible des forces de l’ordre doit également jouer un rôle préventif. "La visibilité des CRS, de la police nationale et municipale est primordiale pour dissuader", estime le préfet.

"Il ne faut jamais baisser la garde sur la sécurité"

Étienne Guyot a également insisté sur l’importance de la vidéoprotection dans la lutte contre la délinquance. À Fourvière, le site dispose notamment de plus de 50 caméras, selon la préfecture. "Il faut également que l’on puisse suivre les personnes, y compris grâce à la vidéoprotection", a-t-il expliqué, estimant que ces dispositifs peuvent contribuer à l’identification des auteurs et fournir des preuves à la justice. Pour le préfet, la mobilisation doit se poursuivre tout au long de l’été : "Il ne faut jamais baisser la garde sur la sécurité".

Cette visite, organisée à l’initiative de la police nationale du Rhône, avait également une forte dimension de communication autour du dispositif de sécurité estival. Un important déploiement policier était visible dans le secteur du Vieux Lyon, avec notamment des effectifs de la CRS, de la brigade anticriminalité (BAC), de la police nationale et de la police municipale.

🚨 À Lyon, le préfet du Rhône Étienne Guyot a inspecté le dispositif de sécurité déployé pour la saison touristique. CRS, BAC, polices nationale et municipale étaient mobilisées dans le Vieux Lyon.



Le préfet appelle à « ne jamais baisser la garde ». pic.twitter.com/wYgld0TKPT — Lyon Capitale (@lyoncap) July 23, 2026

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