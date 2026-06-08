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CCVA Villeurbanne hébergement d'urgence
(Photo de JEFF PACHOUD / AFP)

Villeurbanne : une mobilisation citoyenne pour sortir une famille de la rue

  • par Clarisse Bererd

    • Depuis 2018, le collectif citoyen Des Clefs pour Toi(t) lutte pour sortir une famille villeurbannaise de la rue. Conjointement avec le mouvement national Toit à Moi, ils lèvent des fonds pour financer l’achat d’un logement.

    Il y a 8 ans, une famille villeurbannaise de trois enfants s'est retrouvée à la rue. Un directeur d'école primaire s'est alors mobilisé, alertant des parents d'élèves pour venir en aide à cette famille. Ensemble, ils créent le collectif Des Clefs pour Toi(t). Depuis, des "solutions précaires" ont été trouvées, confie l'association Toit à Moi, mais rien qui n'offre une réelle stabilité. La rencontre entre l'association et le collectif va tout accélérer.

    C’est ainsi que naît la volonté d’acheter un logement à la famille. Un appel aux dons est alors lancé le 19 mai, et à ce jour, la moitié des 200 000 euros nécessaires ont déjà été récoltés. Le modèle repose sur des parrains et marraines solidaires : un don mensuel de 20 euros (ramené à 5 euros après défiscalisation à 75 %), sur cinq ans. Un objectif de "170 parrains et marraines" est annoncé. L'objectif est que la famille "puisse s'installer dès la rentrée de septembre 2026".

    Après l'achat du logement, la famille va pouvoir vivre 27 mois au sein du logement, le temps qu'elle puisse retrouver une stabilité. Une autre famille en difficulté se voit, par la suite, proposer le logement. Aujourd’hui, Toit à Moi dispose de plus de 90 logements-tremplins dans 20 antennes réparties sur plus de 35 villes.

    Une importante crise du logement

    Dans la métropole de Lyon, plus de 12 000 ménages sont concernés par une forme d'exclusion du logement. Depuis début 2025, les équipes du Samu social 69 ont recensé plus de 2 800 personnes, dont 471 enfants, vivant dans la rue, dans des voitures ou sous des tentes.

    Villeurbanne est, après Lyon, la commune qui accueille le plus de personnes sans logement ou vivant dans un habitat précaire et inadéquat. Entre 2021 et 2024, le nombre d'enfants restés sans solution d'hébergement après avoir sollicité le 115 a augmenté de 120 %.

    Lire aussi : Remises à la rue dans le Rhône : les syndicats se mobiliseront pour le droit au logement

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