Saône-et-Loire : où déposer son ancien téléphone ? Six points de collecte solidaires sont ouverts

C’est le retour de la grande collecte solidaire de téléphones organisée par Ecosystem du 5 juin au 30 juillet 2026. Dans le département de de la Saône-et-Loire, six points de collecte sont disponibles.

Ecosystem est un éco-organisme qui œuvre pour rallonger la durée de vie des appareils électroniques et électriques. À travers cette grande collecte nationale, cette entreprise à but non lucratif s’engage auprès des collectivités pour multiplier les points de collecte dans le plus grand nombre de départements. « Cette opération vise à donner une seconde vie aux téléphones inutilisés, tout en soutenant une démarche solidaire », indiquent Ecosystem et le SYTRAIVAL syndicat qui valorise les déchets dans l'Ain, le Rhône et la Saône-et-Loire. SYTRAIVAL est engagé au côté d'Ecosystem avec deux de ses collectivités, la Communauté de communes Beaujolais Pierres Dorées (CCBPD) et la Communauté de communes Dombes Saône Vallée (CCDSV.



Tous types de modèles sont acceptés (anciens, cassés, encore en marche) dans les points de collecte, mais aussi par envoi postal sur le site jedonnemontelephone.fr. Les téléphones récoltés sont transmis à Emmaüs, expert du recyclage et du reconditionnement, qui permet d’offrir du travail aux Ateliers du Bocage, une structure d’insertion. Les téléphones pouvant être reconditionnés seront offerts à des associations et les autres appareils seront dépollués et recyclés.

Pour participer à ce mouvement solidaire, Ecosystem indique six points de collecte dans le département de la Saône-et-Loire :

Hôtel de ville de Mâcon - Quai lamartine - 71000 MÂCON - Du 5 juin au 31 juillet

Mairie Annexe de Sennecé - Rue Vrémontoise – SENNECE-LES-MACON - 71000 MÂCON - Du 5 juin au 31 juillet

Mairie Annexe de Flacé - Place Albert Desnoyers - 71000 MÂCON - Du 5 juin au 31 juillet

Mairie Annexe de St Jean - Rue des Granges – ST-JEAN-LE-PRICHE - 71000 MÂCON - Du 5 juin au 31 juillet

Mairie Annexe de Loché - Place de la Mairie – LOCHE - 71000 MÂCON - Du 5 juin au 31 juillet

Médiathèque - 23 rue de la république - 71000 MÂCON - Du 5 juin au 31 juillet

L’an passé, en 2025, 22 980 téléphones portables avaient pu être récupérés au total grâce aux différents points de collecte et au site jedonnemontelephone.fr. Parmi ces téléphones, 2 462 d’entre eux avaient été offerts et 80 villes différentes avaient participé à cette collecte.