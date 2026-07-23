Vaulx-en-Velin : un "grand dialogue" va être expérimenté pour améliorer le vivre ensemble

Près de 1 000 personnes sont attendues près de Lyon, à Vaulx-en-Velin, pour participer à une journée consacrée à l’écoute et à la coopération prévue le 3 octobre prochain.

Une grande expérience sociale va se dérouler au Cirque Imagine, situé à Vaulx-en-Velin, aux portes de la capitale des Gaules le samedi 3 octobre prochain. Au total, près de 1 000 personnes sont attendues pour participer à la première édition du "Grand Dialogue", un événement porté par cinq entrepreneurs lyonnais : Antoine Baron, Hervé Le Brun, Delphine Baron, Sophie Liagre et Foucault Droulers.

"Vivre et réussir ensemble, une simple affaire d’éducation ?" : voici le thème choisi pour la première expérience vaudoise. "Elle parle aux parents, aux dirigeants, aux élus, aux enseignants, aux étudiants, aux responsables associatifs... bref, à chacun d’entre nous", selon l’organisation.

Des ateliers pour améliorer le dialogue

Tout au long de cette journée, les participants pourront expérimenter plusieurs types d’échanges, de l’entretien en binôme aux discussions en petits et grands groupes. Le Grand Dialogue proposera des conseils concrets que les participants pourront ensuite mobiliser dans leur vie quotidienne.

"Nous traversons une période où les désaccords s’expriment plus facilement que l’écoute et où les fractures se creusent. La réussite se pense souvent en solo et les transitions (écologiques, sociales, économiques) bousculent nos repères. Et pourtant, partout émergent des initiatives qui prouvent qu’un autre chemin est possible : celui de la coopération", explique l’organisation dans un communiqué.

Plus de 60 bénévoles et acteurs du dialogue veilleront au bon déroulement de cette première édition. Les organisateurs indiquent avoir réuni plus de 25 000 euros afin de permettre aux acteurs du monde associatif de participer à l’événement à un tarif réduit.

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