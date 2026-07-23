Actualité
Vaulx-en-Velin va expérimenter un grand dialogue social. @Getty Images

Vaulx-en-Velin : un "grand dialogue" va être expérimenté pour améliorer le vivre ensemble

  • par Corentin Lucas

    • Près de 1 000 personnes sont attendues près de Lyon, à Vaulx-en-Velin, pour participer à une journée consacrée à l’écoute et à la coopération prévue le 3 octobre prochain.

    Une grande expérience sociale va se dérouler au Cirque Imagine, situé à Vaulx-en-Velin, aux portes de la capitale des Gaules le samedi 3 octobre prochain. Au total, près de 1 000 personnes sont attendues pour participer à la première édition du "Grand Dialogue", un événement porté par cinq entrepreneurs lyonnais : Antoine Baron, Hervé Le Brun, Delphine Baron, Sophie Liagre et Foucault Droulers.

    "Vivre et réussir ensemble, une simple affaire d’éducation ?" : voici le thème choisi pour la première expérience vaudoise. "Elle parle aux parents, aux dirigeants, aux élus, aux enseignants, aux étudiants, aux responsables associatifs... bref, à chacun d’entre nous", selon l’organisation. 

    Des ateliers pour améliorer le dialogue

    Tout au long de cette journée, les participants pourront expérimenter plusieurs types d’échanges, de l’entretien en binôme aux discussions en petits et grands groupes. Le Grand Dialogue proposera des conseils concrets que les participants pourront ensuite mobiliser dans leur vie quotidienne.

    "Nous traversons une période où les désaccords s’expriment plus facilement que l’écoute et où les fractures se creusent. La réussite se pense souvent en solo et les transitions (écologiques, sociales, économiques) bousculent nos repères. Et pourtant, partout émergent des initiatives qui prouvent qu’un autre chemin est possible : celui de la coopération", explique l’organisation dans un communiqué.

    Plus de 60 bénévoles et acteurs du dialogue veilleront au bon déroulement de cette première édition. Les organisateurs indiquent avoir réuni plus de 25 000 euros afin de permettre aux acteurs du monde associatif de participer à l’événement à un tarif réduit.

    Lire aussi : Vaulx-en-Velin : un fusil d'assaut retrouvé accroché à une trottinette, quatre individus interpellés

    à lire également
    Isère : où déposer son ancien téléphone ? 12 points de collecte solidaires sont ouverts

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Isère : où déposer son ancien téléphone ? 12 points de collecte solidaires sont ouverts 18:02
    HeritageBike trouve deux repreneurs pour relancer son activité 17:50
    Le premier entraînement de l’OL Lyonnes ouvert au public le 31 juillet 17:43
    Collecte de téléphones. @ecosystem
    Saône-et-Loire : où déposer son ancien téléphone ? Six points de collecte solidaires sont ouverts 17:40
    Loi Montagne III : ce qui change dans les Alpes, le Jura et le Massif central 17:15
    d'heure en heure
    Vaulx-en-Velin : un "grand dialogue" va être expérimenté pour améliorer le vivre ensemble 16:59
    Collecte de téléphones. @ecosystem
    Ain : où déposer son ancien téléphone ? 12 points de collecte solidaires sont ouverts 16:55
    députés
    Loi d'urgence agricole adoptée : que contient la loi que les parlementaires de Saône-et-Loire ont soutenu 16:44
    Au nord de Lyon, un festival de cinéma en plein air rend hommage aux frères Lumière 16:25
    D’abord mis en pause, le projet Rive Droite définitivement abandonné par la Métropole de Lyon 15:53
    Assemblée nationale
    Loi d'urgence agricole adoptée : comment ont voté les parlementaires du Rhône ? 15:16
    SNCF, TER, train
    La SNCF modernise la ligne Dijon-Saint-Amour avec un chantier à 1,6 million d’euros 15:04
    voiture route conduite @Pexels
    Grâce au programme Tims, 50 000 habitants d’Auvergne-Rhône-Alpes ont trouvé une alternative à la voiture 14:41
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut