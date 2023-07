Des étudiants et archéologues fouillent au Clos de la Visitation, Lyon 5e, le 3 juillet 2023 @Hugo LAUBEPIN

Dans le 5e arrondissement de Lyon, des étudiants et des archéologues se retrouvent chaque été afin de poursuivre les fouilles d'un ancien complexe militaire romain du IIe siècle avant J-C.

Sous un soleil de plomb, une quinzaine d'étudiants et de superviseurs piochent, fouillent et creusent au parc du Clos de la Visitation, dans le 5e arrondissement de Lyon, sur les hauteurs de Fourvière.

C'est la cinquième année que des étudiants de Lyon et de Franche-Comté, ainsi que du service archéologique de la Ville de Lyon (SAVL) se retrouvent afin de poursuivre la découverte archéologique de ce site. Il s'agit d'un complexe militaire romain de la Cohorte urbaine (des unités militaires déployées dans les cités) du IIe siècle après J-C.

350 pièces militaires découvertes

Lundi 3 juillet, c'est le premier jour des stagiaires - une équipe d'étudiants fouille au mois de juin, et une autre en juillet. Caroline Lefèvre, étudiante à l'Université de Lyon 2, ne cache pas son enthousiasme. "C’est génial d’être sur le terrain, ça change de la théorie. Pour moi c'est merveilleux, je suis sur mon premier terrain", explique-t-elle.

Au programme de ce premier jour, "du déblayage, du nettoyage, une découverte du terrain pour se l'approprier". Caroline espère trouver, au cours de ce mois, "des amphores, des poteries, pour comprendre aussi l'histoire de Lyon". "Dès qu'on trouve un objet, on s'interroge sur son histoire".

Des étudiants et archéologues fouillent au Clos de la Visitation, Lyon 5e, le 3 juillet 2023 @Hugo LAUBEPIN

Justement, les fouilles des années précédentes ont été fructueuses : près de 350 pièces d'armement et d'équipement militaire ont été découvertes. Cette année, la partie de la caserne militaire explorée est celle d'un entrepôt qui stockait des armes, bien conservé et avec de nombreuses armes abandonnées au sol.

Champs de bataille urbains

Cette fouille permet de mieux comprendre l'histoire romaine, mais aussi lyonnaise. Pour Benjamin Clément, enseignant-chercheur à l'Université de Franche-Comté et qui dirige ces fouilles, elles permettent de comprendre "la chronologie de cette caserne de la cohorte urbaine, sa forme et sa fonction".

Il est inédit de fouiller un camp romain à l'intérieur d'une ville. La découverte est donc très riche pour l'archéologie romaine. "On veut comprendre son organisation architecturale, car c'est inédit d'étudier une caserne dans la ville, on veut voir comment vivaient les légionnaires, leurs logements, leurs espaces de production et de stockage", poursuit Benjamin Clément.

Benjamin Clément, enseignant-chercheur à l'Université de Franche-Comté, dirige les fouilles, Lyon 5e @Hugo LAUBEPIN

Si, selon lui, l'histoire militaire était jusque-là connue par les écrits, l'archéologie est une autre source pour comprendre l'Histoire. Le lieu est ainsi très lié à l'histoire de Lyon, comme l'explique l'enseignant : "des niveaux de cette caserne sont liés à la fameuse bataille de Lyon du 19 février 197 qui a amené Septime Sévère à l'Empire. On retrouve des champs de bataille urbains, ce qui est rarissime dans le monde romain".

Une des plus belles découvertes ? "Des petites statuettes en bronze qui appartiennent à l’autel domestique de légionnaires avec une statuette de la déesse Fortune, la déesse de la chance dont les légionnaires ont besoin au combat".

Préserver le patrimoine

L'année prochaine, les fouilles n'auront pas lieu, car 2024 sera l'occasion d'étudier le matériel découvert et de mettre en commun les éléments excavés afin d'éditer une publication. Les organisateurs espèrent bien pouvoir reproposer le projet à partir de 2025 et le poursuivre dans la durée, le site appartenant à la Ville de Lyon.

Fragments et armes découverts durant les fouilles au Clos de la Visitation, Lyon 5e @Hugo LAUBEPIN

La question qui se pose, à terme, est aujourd'hui celle de la patrimonialisation du site. Les archéologues recouvrent chaque année le site de terre, afin d'éviter sa dégradation. De même, une fois les recherches effectuées, le site est rebâché puis remblayé pour être protégé. Cependant, il pourrait aussi devenir un atout pour enrichir le patrimoine UNESCO de Lyon en tant que cité gallo-romaine.

Pelletage lors des fouilles au Clos de la Visitation, Lyon 5e @Hugo LAUBEPIN

Piochage lors des fouilles au Clos de la Visitation, Lyon 5e @Hugo LAUBEPIN