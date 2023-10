Des découvertes archéologiques bousculent les travaux à Saint-Irénée

La restauration de l'église Saint-Irénée, dans le 5e arrondissement de Lyon, coûtera 700 000 euros supplémentaires en raison de découvertes inédites faites sur le chantier.

Les opérations de restauration réalisées par la ville de Lyon depuis décembre 2021 ont mené à une découverte exceptionnelle : la crypte de l'église Saint-Irénée aurait été construite il y a plus de 1 000 ans. Après deux ans de travaux et 1,3 million d'euros investis, la restauration de l'église devrait continuer en 2024 en raison des découvertes, avec un coût supplémentaire de 700 000 euros. L'État et le diocèse de Lyon ont respectivement participé à hauteur de 326 000 et 130 000 euros dans le budget global.

"Un état de conservation exceptionnel"

Confié à l'architecte du patrimoine Richard Goulois, le projet visait notamment à restaurer la façade de l'édifice, ses 23 vitraux et les 12 médaillons des apôtres situés dans la nef. Du côté de la crypte, ses sols, mûrs et voûtes ont également bénéficié d'un bon coup de plumeau. Mais celle-ci cachait un secret depuis bien longtemps puisque "l'édifice serait pour partie antérieur à l'an mil" et "dans un état de conservation exceptionnel", selon la ville de Lyon.

Intérieur de la crypte où se trouve le tombeau de Saint-Irénée @ Diocèse de Lyon

"Le piquage des enduits des chapelles latérales et du chœur ont révélé des maçonneries anciennes alternant calcaire de Seyssel, assises de briques et tuf, ainsi que des traces d’un plaquage de marbre", explique la municipalité dans un communiqué. Par ailleurs, l'une des chapelles latérales a révélé plusieurs décors peints, dont un visage, des fleurs et autres bandeaux colorés. Des recherches pour dater plus exactement l'ensemble de ces découvertes sont encore en cours.

Saint-Irénée : une église historique

Il s'agit du "plus ancien sanctuaire chrétien lyonnais en élévation", selon la ville. En effet, Saint-Irénée est le deuxième édifice religieux le plus ancien après la Basilique Saint-Martin d'Ainay du 2e arrondissement, datant du Ve siècle. De plus, l'église fait partie du Site historique de Lyon, classé au Patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998. Le bâtiment actuel que peuvent observer les Lyonnais est bien plus jeune que le reste de l'édifice puisque l'église haute ne date que de 1830.

Édifice millénaire découvert sous la peinture retirée pendant les travaux @ Diocèse de Lyon

De nouveaux travaux à venir

La municipalité souhaite profiter de la Convention patrimoine signée avec l'État en 2019 et devant prendre fin en 2024 pour poursuivre les travaux. Un nouveau projet de restauration est donc en cours d'élaboration avec les services de l'État et devrait être déposé avant la fin d'année.

