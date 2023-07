Le taux de réussite au bac en baisse dans l’académie de Lyon

Le taux de réussite au bac est en baisse de 1,4 point en 2023 dans l’académie de Lyon. Cette année seulement 85% des élèves ont validé leur diplôme avant les sessions de rattrapage.

Depuis 9 heures ce mardi 4 juillet, les lycéens de l’académie de Lyon ayant passé leur bac le 14 juin peuvent consulter leurs résultats en ligne ou bien dans leur établissement, où ils sont affichés. D’après les décomptes du rectorat de Lyon, qui supervise les départements de l’Ain, du Rhône et de l’Allier sur les 36 192 lycéens s’étant présentés au concours de fin de cycle dans les filières générales, technologiques ou professionnelles, 30 780 ont décroché leur diplôme. Soit un taux de réussite de 85% au niveau de l’académie, qui se révèle légèrement plus élevé que la moyenne nationale établie à 84,9%.

Les filières technologiques et professionnelles à la peine

Avant les sessions de rattrapages, qui accueilleront 3 020 candidats, les autres ayant été refusés, le taux de réussite au bac est donc en baisse de 1,4 point dans l’académie de Lyon par rapport à 2022, où 86,5% avaient validé leur diplôme du premier coup.

77,7 % des 7 978 lycéens inscrits au bac technologique ont obtenu le précieux diplôme en 2023. Soit une baisse de 1,5 point par rapport à 2022. Bac professionnel : 78,8% des 8 339 lycéens inscrits au bac professionnel ont obtenu le précieux diplôme en 2023. Soit une baisse de 1,8 point par rapport à 2022.

De manière générale, le taux de réussite se révèle bien meilleur dans l’Ain (87,2%) et dans la Loire (87,1%) que dans le Rhône, où il atteint seulement 83,7%. Soit 18 541 nouveaux bacheliers dans le Rhône, contre 12 239 pour les deux autres départements cumulés, moins d’élèves s’étant présentés à l’examen dans l’Ain et la Loire.

Les mentions en baisse

Du côté des mentions, l’académie de Lyon recense 67,2 % de candidats ayant obtenus des mentions dans la filière générale. Soit, dans le détail, 297 mentions "Très Bien" avec Félicitations du jury, 2 387 mentions "Très Bien", 4 717 mentions "Bien" et 5 960 mentions "Assez Bien". C’est un peu moins bien dans la filière professionnelle, où 52,2% des candidats ont décroché une mention, soit 421 mentions "Très Bien", 1 441 mentions "Bien" et 2 489 mentions "Assez Bien". Enfin, dans la filière technologique ce pourcentage tombe à 41,4%, soit 9 mentions "Très Bien" avec Félicitations du jury, 168 mentions "Très Bien", 873 mentions "Bien" et 2 249 mentions "Assez Bien".

Des taux de mentions qui baissent par rapport à 2022, de 2,1 points pour le baccalauréat général, de 0,4 point pour le baccalauréat technologique et de 0,7 points pour le baccalauréat professionnel.