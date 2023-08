Expositions, visites, stages et ateliers, conférences, spectacles et rendez-vous nationaux, le Malp déploie un programme riche pour tous les publics !

De mai à octobre, le Musée archéologique du lac de Paladru (Malp) propose aux adultes comme aux enfants un riche programme culturel, invitant des intervenants variés – archéologue, historien, paléoanthropologue – en lien avec des artistes.

S’il est impossible de tout décrire, on citera l’exposition permanente qui, grâce à des supports très divers – films, écrans tactiles, jeux et maquettes –, révèle la vie quotidienne des premiers agriculteurs néolithiques et des cavaliers paysans du Moyen Âge.

© Sam Moreau / Malp

Sites lacustres

De juin à février 2024, une exposition temporaire autour du livre Jim Curious, voyage au cœur de l’océan de Matthias Picard nous plongera dans un monde inconnu comme l’ont fait les archéologues lorsqu’ils ont découvert les sites lacustres du lac de Paladru.

Un cycle de conférences archéologiques propose, entre autres, “L’Ours, entre Caverne et Doudou”, un regard croisé sur l’ours animé par l’artiste The Street Yeti, et Régis Picavet, archéologue.

En juin, les Journées européennes de l’archéologie questionnent le genre, de la cuisinière à l’amazone, avec notamment une conférence théâtralisée, ainsi que des rencontres et ateliers autour des savoir-faire du néolithique.

L’exposition permanente du Malp révèle la vie quotidienne des premiers agriculteurs néolithiques et des cavaliers paysans du Moyen Âge. © Sam Moreau / Malp

Ces journées sont ponctuées d’animations médiévales et de spectacles pyrotechniques. En septembre, les Journées européennes du patrimoine invitent une conférence dansée sur la question universelle “Qui sommes-nous ?” avec le paléoanthropologue Pascal Picq et la compagnie de danse Hallet Eghayan.

En octobre, la Fête de la science propose de s’interroger sur les inégalités sociales qui remontent à la nuit des temps. Tout un programme !

Le Musée archéologique du lac de Paladru – Jusqu’à fin octobre

Programme complet : www.malp.fr