À Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, un chantier de parking est interrompu suite à la découverte des vestiges d'un aqueduc romain. Une étude archéologique est en cours.

Les traces d'un aqueduc romain ont été repérées lors d'une inspection préventive en amont de travaux, sur un terrain de 5000 m2, dans la commune de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, rapportent nos confrères de BFM Lyon. Les vestiges découverts ont conduit à une étude archéologique, dont la conclusion sera rendue début 2024.

Sur ce terrain, la commune souhaite aménager un "parking paysager" de 25 places avec un vignoble de 1000 pieds de vigne et l'implantation d'une vingtaine d'arbres fruitiers. Un projet avec un enjeu économique, "stratégique dans sa conception pour donner plus d'oxygène au centre du village et aider les commerces,", indiquait Patrick Guillot, maire de Saint-Cyr, au micro de BFM Lyon.

Le projet est actuellement suspendu et dépendra du rendu du rapport archéologique. L'existence de l'aqueduc romain était connue dans les environs, mais son tracé restait à déterminer, d'après BFM Lyon.