La mobilisation remet en cause le pacte enseignant, la réforme des lycées professionnels et les mesures "choc des savoirs". Une mobilisation est donc prévue à Lyon le 1er février.

Salaires bas, fermetures de postes, conditions de travail, réformes à foison... les sources de mécontentement des personnels de l'enseignement sont nombreuses. Depuis deux ans, les lois sur l'éducation se multiplient, ajoutant ainsi à la colère des enseignants. De plus, l'attractivité de l'Education nationale n'a jamais été aussi basse, avec plus de 3 000 postes vacants. "La faiblesse des salaires est le premier obstacle à l'attractivité", indiquent les syndicats dans un communiqué.

Par conséquent, FO, la CGT, la FSU et SUD appellent une fois de plus à la grève et seront mobilisés jeudi 1er février, après la grève du 23 janvier pour sauver des postes d'ATSEM. À Lyon, la manifestation partira de la place Guichard à 14 heures pour rejoindre ensuite le rectorat.

Une "perte de sens du métier" d'enseignant

Pour les organisations syndicales, l'ensemble des réformes récentes du gouvernement sont un échec ou n'apportent que des difficultés supplémentaires. "La dégradation des conditions de travail et la perte du sens du métier doivent être prises au sérieux", alarment-elles. Les syndicats exigent ainsi "de véritables augmentations salariales", en particulier dans le contexte d'inflation. Ils souhaitent également l'annulation des 2 500 suppressions de postes prévues dans le budget de l'Education nationale pour 2024.

Par ailleurs, la mobilisation vise à obtenir l'abandon du pacte enseignant, "un échec" selon les syndicats, de même pour la réforme du lycée professionnel. Enfin, il s'agira de s'opposer aux mesures "Choc des savoirs" de Gabriel Attal, ancien ministre de l'Education national. Les organisations indiquent vouloir des concertations sur ces différentes réformes.

