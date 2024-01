Au cours de ses vœux à la population, Laurent Wauquiez a longuement évoqué la mobilisation des agriculteurs. Le président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes n'a pas hésité à soutenir le monde agricole tout en mettant en avant les actions entreprises par sa collectivité.

Les agriculteurs sont en colère et manifestent depuis plusieurs jours dans différents lieux de blocages sur les autoroutes de France. Une mobilisation nationale devenue, par la force des choses, le sujet principal des vœux à la population de Laurent Wauquiez, président de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Ce jeudi soir, dans un hôtel de région qui avait pour l'occasion retourné ses logos régionaux, en référence aux panneaux d'entrée et de sortie des villes également retournés par les agriculteurs, le président LR est longuement revenu sur ce mouvement.

Après avoir laissé la parole à une agricultrice de Haute-Loire, qui a pu pendant plusieurs minutes expliquer les raisons de cette mobilisation agricole, Laurent Wauquiez a ensuite réagi à ce mouvement qui paralyse encore ce jeudi la M6 au nord de Lyon et l'A42 à l'Est. "Dans notre région, soutenir le monde agricole, ce n’est pas une annonce, c’est une constance. Car c’est la fierté de notre pays. Depuis le premier jour où nous avons été élus, nous avons œuvré pour renforcer l’action de la Région aux côtés des agriculteurs" s'est exprimé le président LR, dans des propos rapportés par nos confrères du Progrès.

Avant, comme à son habitude, de mettre en avant les actions menées par sa Région pour le monde agricole : "Nous avons multiplié par trois le budget. Nous nous sommes battus contre les caricatures, qui voulaient opposer environnement et agriculture. Nous avons alerté contre la folie administrative et avons simplifié les outils."

"On peut changer les choses et réussir à soutenir ceux qui travaillent, qui ont de la passion et qui prennent des risques" a-t-il conclu. Un soutien consensuel alors que plus de 89% des Français soutiennent le mouvement de protestation paysan. Et des propos moins polémiques que ceux tenus par Laurent Wauquiez à nos confrères du Parisien.

