La brigadière Mahyra Kalla, 20 ans, est décédée suite aux graves blessures qu'elle avait subies lors d'un accident de voiture survenu en juin alors qu'elle se rendait sur son lieu de travail.

Alors qu'elle se rendait à sa brigade pour commencer son service, Mahyra Kalla, 20 ans, a subi un terrible accident de la route. Perdant le contrôle de son véhicule, elle avait percuté un arbre. Malgré la vitesse modérée de l'impact, les lésions cérébrales résultant du choc latéral étaient importantes. Pendant de longues semaines, elle avait lutté pour sa vie, plongée dans un état de sédation à l'Hôpital Nord de Marseille, avant de succomber à ses blessures le 11 août 2023.

#AlpesdeHauteProvence Vive émotion après le décès en service de la brigadière Mahyra Kalla de la BTA d'Oraison, victime d'un accident de la route en service le 10 juin 2023, décédée le 11 août 2023 à la suite de ses blessures. #Soutien à sa famille, ses proches et ses camarades. — Gendarmerie nationale (@Gendarmerie) August 17, 2023

Originaire du département du Rhône, Mahyra Kalla avait rejoint la 3e compagnie de l'École de Gendarmerie de Tulle, en Corrèze, le 5 septembre 2022. Dotée d'un fort esprit de détermination, elle s'était rapidement distinguée et avait ensuite été affectée à la BTA d'Oraison selon la gendarmerie nationale.

Une jeune femme joyeuse, travailleuse et toujours positive

Mahyra Kalla avait une passion profonde pour son travail au sein de la Gendarmerie Nationale. Elle considérait ses collègues comme une deuxième famille. Elle trouvait dans son rôle de gendarme une camaraderie sincère et des missions qui reflétaient ses valeurs. Sa détermination à servir et à protéger était plus qu'une simple vocation pour elle, c'était une manière de vivre. La jeune femme était connue pour sa nature égale, sa joie de vivre et son attitude toujours positive. Elle était non seulement un membre précieux de son unité, mais aussi un modèle pour ses collègues. À 20 ans, Mahyra Kalla était célibataire et sans enfant.