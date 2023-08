Préparez-vous à affronter une nouvelle journée caniculaire sous un soleil de plomb. Le pic de chaleur sera de 37 degrés à 17 heures.

Une journée étouffante se profile, alors que la chaleur étouffe la région depuis plusieurs jours. La météo annonce des températures brûlantes tout au long de la journée.

Déjà 24 degrés à 8 heures

Dès les premières heures de la matinée, le thermomètre grimpait déjà en flèche, atteignant 24 degrés sous abri vers 8 heures. Le vent faible, au gré de ses caprices, ne parvient que peu à atténuer la sensation de fournaise qui règne.

L'après-midi va devenir un véritable "enfer" avec des températures atteignant des sommets sans précédent. À 14 heures, le thermomètre affiche une brûlante lecture de 35 degrés sous abri. Un vent de Nord-Nord-Est, même s'il reste faible, ne suffit pas à apaiser la fournaise qui s'installe.

Cependant, le plus chaud est à venir. À 17 heures, un pic de chaleur implacable est prévu, avec une température de 37 degrés. Le soleil règne en maître, et les ombres sont rares face à sa puissance écrasante. Il est vivement conseillé de rester à l'abri et de limiter les activités extérieures durant cette période critique.

⚠️🌡️ Ce #weekend, fortes #chaleurs s'accentuent, en particulier sur moitié sud. Durables et intenses avec T°C parfois >40°C sur sud-est à partir de dimanche.

Devraient se maintenir au moins jusqu'en milieu de semaine prochaine.



👉https://t.co/w5OGXbEEhP

👉https://t.co/fq4YtaKWhb https://t.co/RSYuA7XjqN pic.twitter.com/LjnZSyavfc — Météo-France (@meteofrance) August 18, 2023

Plus de 30 degrés jusqu'à 22 heures

La soirée offre peu de répit, avec des températures qui ne cèdent que légèrement. Autour de 20 heures, le thermomètre marque toujours 34 degrés sous abri. La nuit, malgré son ciel étoilé, restera chaude et peu clémente. Vers 2 heures du matin, la température est encore aux alentours de 26 degrés. Le vent faible peine à disperser la chaleur résiduelle qui règne encore.

En somme, cette journée s'annonce comme un véritable défi pour endurer des températures brûlantes et une chaleur écrasante. Les précautions seront de mise pour éviter les risques liés à cette canicule. Il est vivement recommandé de rester hydraté, de limiter les activités extérieures et de rechercher des endroits frais pour échapper à l'intensité de cette vague de chaleur implacable.