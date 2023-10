Arménie : Grégory Doucet et Cédric Van Styvendael appellent à envisager des sanctions contre l'Azerbaïdjan

Grégory Doucet et Levon Hovhannisyan, maire d’Erevan (image : Twitter Grégory Doucet)

Après l'intervention militaire de l'Azerbaïdjan au Haut-Karabakh, Grégory Doucet et Cédric Van Styvendael ont signé une tribune pour envisager des sanctions à l'encontre du régime d'Ilham Aliev. L'offensive militaire azerbaïdjanaise a entrainé le départ forcé de 100 000 Arméniens.

Les maires de Lyon et Villeurbanne signent une tribune dans le journal Le Monde pour dénoncer la violation du droit international par l'Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh. Aux côtés d'autres personnalités politiques comme Jeanne Barseghian, maire de Strasbourg ou Xavier Bertrand, président du conseil régional des Hauts-de-France, les élus appellent à envisager des sanctions économiques contre le régime de l'azerbaïdjanais Ilham Aliev.

"Nous refusons de chauffer les bâtiments publics au prix du sang de populations civiles".

"La France et l’Union européenne doivent poser des actes forts en faveur de la protection des populations et du processus de paix. Si le président azerbaïdjanais n’entend ni les appels du secrétaire général des Nations unies ni ceux des chefs d’Etats européens, des sanctions économiques devront être prises", écrivent-ils, ajoutant qu'ils "refusent de chauffer les logements et les bâtiments publics de nos villes au prix du sang de populations civiles abandonnées".

L'Azerbaïdjan est, en effet, l'un des fournisseurs de gaz de l'Union européenne. Selon France Info, le gaz de Bakou représente 2% de la consommation énergétique européenne.

"Ne pas abandonner les populations civiles"

Plus de 100 000 Arméniens ont fui la région du Haut-Karabakh ces derniers jours après une nouvelle offensive militaire azerbaïdjanaise.

Grégory Doucet et Cédric Van Styvendael appellent dans cette tribune publiée le 1er octobre à ne pas "abandonner les populations civiles du Haut-Karabakh dans un moment d’histoire qui implique de lire le présent avec toute notre connaissance et notre reconnaissance du passé".

En avril dernier, une délégation de la Métropole et de la Ville de Lyon s'était rendue à Erevan, la capitale arménienne pour "renforcer les liens d'amitié franco-arméniens".