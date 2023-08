La Région se mobilise en faveur du Haut-Karabakh et débloque 30 000 euros pour l'organisation d'un convoi humanitaire orchestré par l'Union générale arménienne de bienfaisance (UGAB).

Durant sa commission permanente du 21 août, la Région Auvergne-Rhône-Alpes a voté l'attribution d'une aide de 30 000 euros au profit de l'Union générale arménienne de bienfaisance (UGAB). Cette subvention permettra à l'association de mettre sur pied un convoi humanitaire à destination du corridor de Latchine en Arménie, dans la région du Haut-Karabakh, aussi appelé Artsakh.

Une vingtaine de véhicules sur le départ

Une vingtaine de véhicules sera mobilisée pour transporter des produits de première nécessité, ainsi que "des biens précis demandés par les autorités territoriales de l’Artsakh", indique la Région dans un communiqué. Le départ est prévu pour fin août. Pour mémoire, plus de 120 000 Arméniens sont privés d'un accès aux besoins de première nécessité. En raison du conflit avec l'Azerbaïdjan, la seule route terrestre entre les deux pays étant bloquée depuis plusieurs mois.

“Dans ce bout de territoire qu’est Artsakh, il y a 120 000 personnes qui sont bloquées et coupées du monde. Nos alertes n’ont pas été vaines et je suis heureux de pouvoir aider l’UGAB à acheminer ce convoi humanitaire. La France et l’Arménie ont des liens fraternels et nous devons leur montrer que nous sommes là pour les aider”, souligne Laurent Wauquiez, président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.

Le conflit Arménie-Azerbaïdjan dans le Haut-Karabakh

L'Azerbaïdjan et l'Arménie se disputent depuis la fin des années 1980 le Haut-Karabakh, entraînant deux guerres dont la dernière, en 2020, a vu la défaite des forces arméniennes et des gains territoriaux importants pour l'Azerbaïdjan. Depuis le 12 décembre 2022, le corridor de Latchine, seule liaison terrestre entre l’Artsakh et l’Arménie, fait l’objet d’un blocus par l’Azerbaïdjan. La Cour internationale de justice, dans son ordonnance du 22 février 2023, a sommé l’Azerbaïdjan de prendre toutes les mesures pour assurer la circulation sans entrave des personnes, des véhicules et des marchandises dans les deux sens.