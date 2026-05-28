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L’association la Ville à Vélo célèbre le passage du 200 000ème cycliste sur l’avenue Rockfeller

"Une chaussée sécurisée qui donne envie" : sur l’avenue Rockefeller, la Ville à vélo célèbre le 200 000ème cycliste

  • par Romain Balme

    • La Ville à vélo a célébré le 200 000e cycliste passé sur l’avenue Rockefeller en 2026. L'association souhaite envoyer un message à la Métropole, qui envisage de rouvrir la chaussée aux voitures dans les deux sens.

    "Maintenir l’axe tel qu’il est aujourd’hui, c’est ce dont les Grands lyonnais ont besoin." Le ton est donné par la Ville à vélo. L’association célébrait ce mercredi 27 mai le passage du 200 000 ème cycliste sur l’avenue Rockefeller (Lyon 8e) en 2026, qui accueille la Voie lyonnaise n°12. "C’est important de montrer que cette voie lyonnaise est très fréquentée", jubile Alexandre Méret, administrateur de la Ville à vélo. 

    Une initiative symbolique alors que cette artère reliant Lyon à Bron fait l’objet de nombreux débats. La Métropole de Lyon, passée à droite depuis les dernières élections, avait émis le souhait de rouvrir l’avenue en double sens pour les voitures. La raison : "Cela oblige tous ceux qui veulent entrer dans Lyon, y compris ceux qui veulent se rendre à l'hôpital à faire 2,5 kilomètres de détour" estimait Hélène Baronnier, alors tête de liste Grand Cœur lyonnais dans la circonscription Lyon Est. Pour rappel, après de longs travaux destinés à implanter la Voie lyonnaise n°12, la chaussée est désormais partagée en trois voies : la première pour les vélos, une autre pour le tramway, et enfin la dernière consacrée aux voitures. 

    Si Véronique Sarselli avait dénoncé "le résultat de réalisations dogmatiques, non-consensuelles et non-concertées", elle ne souhaite pas pour autant supprimer la Voie lyonnaise mais bien la détourner vers l’avenue Esquirol. Une volonté qu’Alexandre Méret a balayé d’un revers de main : "Pour être efficace, un axe se doit d’être direct." Il demande également à la présidente d'"offrir des alternatives à l'automobile pour se déplacer au quotidien. C'est en ayant des aménagements qualitatifs et sécurisés que les gens viennent à opter pour d'autres solutions."

    Des soutiens citoyens présents sur place

    Sur place, l’association a pu compter sur de nombreux soutiens. A commencer par l’adjoint aux mobilités de la Ville de Lyon, Laurent Bosetti : "Nous sommes contents de la sécurité routière obtenue. Avant, par peur des voitures, les vélos roulaient avec les piétons sur un trottoir qui est étroit. On a vu une accidentologie forte entre des piétons qui étaient bousculés et des vélos qui ne trouvaient pas leur place. Aujourd’hui, on a une chaussée sécurisée qui donne envie" se réjouit-il. L’élu appelle également la Métropole et Véronique Sarselli à dialoguer et "à montrer que l’on est capables de trouver des compromis et de négocier au sens noble du terme." "Il y a une intensité cycliste importante, je pense qu’il faut capitaliser dessus", complète Laurent Bosetti.

    Le collectif Montchat, association citoyenne, était lui aussi présente sur l’avenue Rockefeller pour montrer "que les habitants aussi s’engagent." "Revenir en arrière après ces travaux, c’est un non-sens", dénonce l’un de ses membres. Joséphine, 73 ans, habitante de Rockefeller, salue les travaux réalisés par l'ancienne majorité métropolitaine : "On se sent plus apaisés, et plus en sécurité. Il y a moins de poussière provoquée par les voitures, qui roulaient à vive allure".

    À noter qu'au moment des travaux survenus en octobre dernier pour implanter cette Voie lyonnaise, une colère citoyenne avait émergé. L'association "J'aime Montchat" avait adressé une lettre en recours gracieux au président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, puis demandé un moratoire sur les travaux concernant le segment rue Viala - Boulevard Pinel.

    Après la rue Grenette et la montée du Chemin Neuf, le sort de l'avenue Rockefeller pourrait aussi s'inviter dans les débats entre les exécutifs de la Métropole de Lyon et sa ville-centre.

    Lire aussi : La Ville à Vélo appelle les candidats aux Municipales et Métropolitaines à poursuivre les Voies Lyonnaises

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