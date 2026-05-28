Après la concertation réalisée avec les riverains et habitants du quartier de Montchat, la Métropole de Lyon confirme maintenir la piétonnisation devant l’école Louise (3e arr.).

La "rue aux enfants" prévue devant l’école Louise, dans le 3e arrondissement de Lyon, verra bien le jour. Le projet avait été mis en pause la semaine passée par la Métropole de Lyon pour étudier un possible retour des voitures sur l'axe. Laurent Bosetti, adjoint au maire de Lyon délégué aux Mobilités, et Marion Sessiecq, maire d’arrondissement, s’étaient alors réunis aux côtés de parents d’élèves devant le groupe scolaire, appelant la collectivité dirigée désormais par Véronique Sarselli à "renouer le dialogue."

Pierre Oliver, vice-président en charge de la Voirie et des Circulations Intelligentes, indiquait à Lyon Capitale que cette décision répondait avant tout à l’inquiétude exprimée par plusieurs riverains et qu’une concertation allait être lancée. "Aucune décision n’est prise, nous voulons simplement avoir les avis des personnes concernées. Si tout le monde veut que la rue soit fermée aux voitures, alors nous la fermerons", ajoutait-il.

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Des ajustements prévus sur les voies attenantes

Une semaine plus tard, la Métropole de Lyon confirme donc ce jeudi dans un communiqué que la rue restera piétonne devant l’école Louise. "À l’initiative de Pierre Oliver, plusieurs échanges ont ainsi été organisés avec le directeur de l’école, des parents d’élèves, la maire du 3e arrondissement, le CIL, le conseil de quartier ainsi que des habitants du secteur", détaille la Métropole de Lyon, accusant dans le même temps la Ville de Lyon et l'ancienne majorité métropolitaine de ne pas avoir "associé" les différents acteurs au sujet lors du précédent mandat.

Avec cette concertation, plutôt rapide, la Métropole souhaitait "entendre les attentes de chacun concernant les conditions de circulation, le partage de l’espace public et la cohabitation des usages dans ce quartier résidentiel déjà fortement impacté ces dernières années par des travaux et modifications de circulation."

Toujours selon la collectivité, cet aménagement répond à "un enjeu prioritaire de sécurité des enfants aux abords de l’établissement scolaire", alors qu’environ 1 000 véhicules traversent la rue chaque jour. La Métropole de Lyon prévoit toutefois des "ajustement de circulation" sur les voies attenantes afin "d’améliorer la fluidité du trafic et limiter les reports de circulation pour les habitants du quartier."

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