Voie Lyonnaise 12 : des travaux débutent dès demain sur l’avenue Rockefeller

La Métropole de Lyon poursuit ses travaux d’aménagement de la Voie Lyonnaise 12, notamment du côté de l’avenue Rockefeller (3e et 8e arr.). Certains débutent demain, lundi 27 octobre, entre la rue Viala et le boulevard Pinel.

Les travaux d’aménagement de la Voie Lyonnaise 12 se poursuivent. Alors qu’elle devra, à terme, relier le 9e arrondissement de Lyon à Bron, en passant notamment par le Chemin Neuf (5e arr.), l’avenue Rockefeller (3e et 8e arr.) va connaître une autre phase de travaux à partir de demain, lundi 27 octobre. Ces derniers se dérouleront entre la rue Viala et le boulevard Pinel jusqu’à la fin d’année 2025.

Des travaux auront également lieu entre novembre et décembre au niveau des carrefours Rockefeller/Laprade et Rockefeller/Eugénie.

Lire aussi : Lyon : sur l’avenue Rockefeller, les cyclistes demandent la pérennisation de la Voie Lyonnaise n°12

Pérennisation de l’axe cyclable et traversées piétonnes sécurisées

Durant la durée des travaux, la circulation automobile est maintenue dans le sens Lyon - Bron, indique la Métropole de Lyon, ainsi que les cheminements cyclables, la circulation des transports en commun et les accès aux riverains. L’axe cyclable sera donc pérennisé d’ici la fin de l’année et les traversées piétonnes plus sécurisées. En parallèle, la collectivité écologiste indiquait en juin dernier maintenir son expérimentation sur l’avenue Rockefeller, à savoir la fermeture aux voitures et sa mise en sens unique. Un choix qui aurait des "conséquences terribles" pour Bron, fustigeait alors son maire Jérémie Bréaud.

Du côté du Chemin Neuf, autre point de tension du projet, ce dernier restera uniquement ouvert aux riverains, piétons et vélos. Fini donc, de manière définitive cette fois, les voitures dans la montée du Chemin neuf. La Métropole de Lyon a décidé de faire demi-tour uniquement dans le secteur de l'Antiquaille, où une remise à double sens est prévue au sud de la montée Saint-Barthélemy "pour rééquilibrer les flux de circulation et répondre à la principale demande des riverains et commerçants", justifiait la collectivité.

Lire aussi : Chemin neuf et avenue Rockefeller : la Métropole de Lyon maintient ses expérimentations (presque) en l'état