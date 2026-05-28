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Photo d’illustration. © Charlotte Santana

Canicule : quelles sont les communes du Rhône où il fera le plus chaud aujourd'hui ?

  • par Loane Carpano

    • Lyon et Villefranche-sur-Saône seront particulièrement impactées par la chaleur ce jeudi 28 mai. 33°C sont attendus.

    Les jours passent mais les températures ne redescendent pas. Après deux journées particulièrement intenses, le mercure devrait encore atteindre les 33°C ce jeudi 28 mai à Lyon. Alors que le département du Rhône est placé en vigilance jaune canicule, Lyon Capitale fait le point sur les communes du Rhône les plus impactées par la chaleur.

    Sans surprise, Lyon sera la ville la plus touchée par les fortes chaleurs aujourd'hui. Ce matin déjà, les températures se rapprocheront peu à peu des 30°C, avant de les atteindre, dans la matinée. Villefranche-sur-Saône devrait également atteindre les 30°C avant midi. Tarare, l'Arbresle, Neuville-sur-Saône et Belleville atteindront quant à eux 29°C ce matin, indique MétéoFrance.

    23°C cette nuit à Lyon

    Cet après-midi, la chaleur touchera Lyon de plein fouet. Entre 33°C et 34°C sont attendus. Plus au nord du département, les communes de Villefranche-sur-Saône et Neuville-sur-Saône, seront elles aussi bien impactées avec 32°C attendus. A Tarare, Beaujeu, ou encore Thizy, la température ne devrait pas dépasser les 30°C.

    Encore une fois, la nuit ne permettra pas vraiment de souffler. A Lyon, 23°C sont attendus cette nuit selon Météo France. Les communes du nord connaîtront quant à elles des nuits plus fraîches, puisque le mercure redescendra sous la barre des 20°C à Tarare et Belleville.

    Lire aussi : Canicule à Lyon : le record de chaleur de 1945 tient toujours

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