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Photo d’illustration. © Tim Douet

Vaulx-en-Velin : des tirs visent la porte d’un appartement au Mas-du-Taureau

  • par LR

    • Une porte d’appartement a été prise pour cible dans la nuit de dimanche à lundi à Vaulx-en-Velin.

    Nouvel épisode de violences par arme à feu dans la métropole de Lyon. Selon nos confrères du Progrès, dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25 mai, plusieurs détonations ont été entendues dans le quartier du Mas-du-Taureau, à Vaulx-en-Velin.

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    Selon les premiers éléments, des tirs auraient visé la porte d’entrée d’un logement situé chemin de la Ferme, peu avant 3 heures du matin. Aucun occupant n’a été blessé lors des faits.

    Une enquête a été ouverte afin d’identifier le ou les auteurs des tirs et de déterminer les circonstances exactes de l’attaque. Ces faits surviennent dans un contexte de tensions persistantes dans plusieurs quartiers de l’agglomération lyonnaise, où les actes d’intimidation liés aux trafics de stupéfiants se multiplient depuis plusieurs mois.

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