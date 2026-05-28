L’application qui met en relation chauffeurs et clients, annonce une augmentation des réservations à destination des mairies à Lyon, à l’approche de l’été.

D’après l’Index des mariages d'Uber, l’application enregistre une hausse de 15% des trajets vers les mairies dès les premiers rayons de soleil. La période de haute saison des mariages s’étend de mai à septembre. Dès lors, les Lyonnais se rendent bien plus souvent dans leur mairie les samedis, jour de mariage. L'index comptabilise près de deux fois plus de trajets vers les mairies que les lundis, mardis ou mercredis.

L’Index de l’application, "révèle une préférence marquée pour les arrondissements historiques et centraux de la Presqu’île et des pentes". La mairie du 1er arrondissement est la plus prisée. Elle est suivie de celle du 2e arrondissement puis de celle du 4e arrondissement.

Avec cet Index des mariages, "Uber entend désormais observer chaque année l’évolution des nouvelles habitudes des Lyonnais autour du mariage et identifier les grandes tendances", assure l'application.

Certaines dates sont déjà très prisées pour les mariages, et donc à réserver à l'avance pour les mariages de 2027. Le mois de juin séduit particulièrement puisque le 21 et le 28 juin sont les dates les plus en vogue. Et pour ceux qui souhaitent profiter d'une chaleur moins intense, c'est le 20 septembre qui semble séduire particulièrement.

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