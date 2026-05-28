Trois départements d'Auvergne-Rhône-Alpes toujours en vigilance canicule

Une mère et sa fille se rafraîchissent dans les fontaines de la place Antonin Poncet à Lyon. @Lyon Capitale

Trois départements de la région Auvergne-Rhône-Alpes sont une nouvelle fois en vigilance canicule ce jeudi 28 mai 2026.

La semaine se poursuit comme elle a débuté dans la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ce jeudi 28 mai 2026, trois départements sont une nouvelle fois en vigilance jaune canicule.

Une vigilance qui sera valable toute la journée ce jeudi dans le Rhône, l'Isère et la Drôme. Localement le thermomètre pourrait s'envoler jusqu'à 34 ou 35 degrés. Des températures largement au dessus des normales de saison.