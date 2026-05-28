Un jeudi ensoleillé et toujours très chaud à Lyon, jusqu'à 33 degrés attendus

C'est une nouvelle journée ensoleillée et caniculaire qui attend Lyon et sa région ce jeudi 28 mai 2026 avec un mercure qui atteindra de nouveau les 33 degrés.

La chaleur n'en fini pas à Lyon. Ce jeudi 28 mai, le temps restera largement ensoleillé, avec de fortes chaleurs toujours présentes. S'il fait déjà 19 degrés ce matin, le thermomètre affichera 33 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs largement au dessus des normales de saison (+10 degrés).

Et une chaleur qui devrait se maintenir encore quelques jours à Lyon, avant l'arrivée des orages ce dimanche dans la région lyonnaise. A noter que ce jeudi un léger vent de nord soufflera tout au long de la journée.

Lire aussi :