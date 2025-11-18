Lyon : une association demande un moratoire sur les travaux de la Voie Lyonnaise 12

Opposée à la mise en sens unique de l’avenue Rockefeller, l’association J’aime Montchat demande à la Métropole de Lyon un moratoire sur les travaux concernant le segment rue Viala - Boulevard Pinel.

Alors que la Métropole de Lyon a annoncé cet été maintenir l’avenue Rockefeller en sens unique, dans le cadre des travaux de la Voie Lyonnaise 12, l’association J’aime Montchat ne décolère pas. Après avoir adressé une lettre en recours gracieux au président de la Métropole de Lyon, Bruno Bernard, elle demande désormais un moratoire sur les travaux concernant le segment rue Viala - Boulevard Pinel.

L’association estime en effet qu’il est "possible de réaliser la Voie Lyonnaise 12 autrement qu'en mettant l'avenue Rockefeller en sens unique". Cette dernière pénaliserait "fortement" l’accès rapide aux hôpitaux et "le cadre de vie des habitants des quartiers Montchat (3e arr.), Mermoz (8e arr.) et des Essarts à Bron du fait des reports de circulation qu'ils subissent", écrit-elle sur ses réseaux sociaux. L’association déplore par ailleurs le manque de parking relais et de maillage suffisant pour les transports en commun pour les usagers en provenance de l’Est, ce qui aurait un impact sur "l’attractivité et le dynamisme économique de Lyon".

La Métropole de Lyon maintient sa décision

Si les résultats de l’expérimentation sont jugés "très contestables" par J’aime Montchat, et qu’ils ne "permettent pas de justifier les travaux", la Métropole de Lyon maintient, dans une réponse envoyée le 17 novembre et consultée par Lyon Capitale, que les observations de "cette nouvelle organisation de l’espace public" ont pourtant permis "de sécuriser les trottoirs, d'accroître significativement la fréquentation cyclable et de maintenir un bon niveau de fluidité du trafic".

Pour appuyer sa réponse, la Métropole de Lyon précise que trois périodes de comptage ont été réalisées entre juin 2024 et avril 2025 notamment dans les secteurs de Montchat, avenue Lacassagne, ainsi que les carrefours Trarieux/Pinel, Lacassagne/Pinel, Esquirol/Pinel, Esquirol/Eugénie, Rockefeller/Esquirol, Viala/Trarieux et Lacassagne/Trarieux. L’analyse des résultats montrerait ainsi "que le volume global n'a pas augmenté à l'intérieur de la zone délimitée par la rue Viala à l'ouest, l'avenue Lacassagne au nord, le boulevard Pinel à I'est et l'avenue Rockefeller au sud".

La Métropole de Lyon confirme enfin que les travaux engagés le 27 octobre dernier sur l’avenue Rockefeller se poursuivront bien jusqu’au mois de décembre.

