Le maire de Lyon, Grégory Doucet, demande à travers un courrier adressé au Premier ministre, de pérenniser les salles de shoot. Selon lui, soutenu par les maires de gauche de onze autres villes, elle permettrait de réduire les risques sanitaires liés à la consommation de drogue.

Les maires de gauche de douze grandes villes, dont Paris, Lyon et Marseille, demandent au gouvernement de pérenniser les "haltes soins addictions" (HSA), communément appelées "salles de shoot", estimant qu'elles permettent de "réduire les risques sanitaires" liés à la consommation de drogue.

Les "salles de consommation à moindre risque", devenues "haltes soins addictions", existent en France seulement à Paris et à Strasbourg depuis 2016 dans le cadre d'une expérimentation qui devait s'achever le 31 décembre 2025. Cette expérimentation critiquée par les élus de droite parisiens a finalement été encore prolongée, pour deux ans, jusqu'au 31 décembre 2027, par amendement au projet de budget de la Sécurité sociale pour 2026.

"Nous avons besoin d'un engagement plein et entier de l'Etat pour mener une politique de lutte contre le crack et les stupéfiants coordonnée", écrivent dans un courrier adressé mercredi au Premier ministre Sébastien Lecornu les maires de Paris, Marseille, Lyon, Nantes, Montpellier, Strasbourg, Lille, Rennes, Villeurbanne, Grenoble, Tours et Nancy.

"Nos villes sont en première ligne face aux réalités que ce dispositif permet précisément de traiter : la consommation de substances dans l'espace public, les regroupements, les seringues abandonnées, les tensions de voisinage et les personnes très éloignées du système de santé", estiment ces élus de gauche, alertant sur "la nécessité d'inscrire ce dispositif dans le droit commun, au-delà de la prolongation" jusqu'à fin 2027.

Les HSA de Paris et Strasbourg "apportent une réponse concrète à la consommation de rue", affirment-ils, faisant valoir un "consensus" des expertises sur le sujet. En janvier 2026, un rapport de l'Inspection générale des affaires sociales (Igas) avait confirmé que les HSA réduisaient les risques sanitaires et amélioraient la tranquillité publique, préconisant de pérenniser le dispositif.