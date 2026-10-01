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A46 SUD Lyon fermée
L’A46. (Google Streetview)

Près de Lyon : quatre poids lourds se percutent sur l’A46, la circulation interrompue

  • par Corentin Lucas

    • Un accident impliquant quatre poids lourds s’est produit ce jeudi 1er octobre sur l’A46, entre Mions et Saint-Priest. La circulation a été interrompue en direction de Paris.

    Ce jeudi 1er octobre, aux alentours de 15h00, quatre poids lourds sont entrés en collision sur l’A46 entre les échangeurs de Mions et de Saint-Priest, dans le sens Lyon-Paris. À la suite de l’accident, la circulation a été interrompue pour l’ensemble des véhicules circulant en direction de Paris.

    Vers 17h30, la situation restait compliquée dans le secteur selon les informations de nos confrères du Progrès, avec environ 8 kilomètres de bouchons signalés en direction de Paris, notamment autour de Vénissieux. La sortie était toujours obligatoire et l’entrée interdite pour tous les véhicules au niveau de la sortie n°14.

    Les opérations se poursuivent afin de rétablir les conditions normales de circulation.

    Lire aussi : Saint-Priest : un incendie se déclare dans un garage, 1 500 m2 détruits par les flammes

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