Actualité
Cover de Boulevard de l’enfance, le dernier album de Gauvain Sers.

Gauvain Sers en concert à Lyon en décembre pour défendre son nouvel album

  • par Corentin Lucas

    • Gauvain Sers fait son retour avec un quatrième album, Boulevard de l’enfance. Le chanteur sera de passage à Lyon le 11 décembre prochain, à la Bourse du Travail.

    Après près de six ans sans nouvelles chansons, Gauvain Sers a sorti le 27 mars dernier son quatrième album, intitulé Boulevard de l’enfance. Le chanteur de 36 ans a donc débuté sa tournée sur les routes de France, de Belgique et de Suisse pour interpréter ses sons au public.

    Débutée le 27 septembre à Montrouge, cette nouvelle tournée doit emmener Gauvain Sers dans plusieurs villes françaises, avant un passage très attendu à l’Olympia, à Paris, le 29 janvier. Plus de 14 dates sont programmées. Parmi celles-ci, Lyon. L’artiste fera étape dans la capitale des Gaules le vendredi 11 décembre à la Bourse du Travail, à partir de 20h.

    Il est encore possible de prendre vos places pour écouter celui qui est considéré comme le fils spirituel et le petit protégé de Renaud. Les billets sont proposés entre 39,90 et 44,90 euros et sont disponibles sur le site de la billetterie.

    Après trois premiers albums sortis en quelque temps avec Pourvu en 2017, Les Oubliés en 2020 et Ta place dans le monde en 2021, l'artiste a ressenti le besoin de prendre du recul. Cette période lui a permis de retrouver ses racines, entre Paris et la Creuse, où il a grandi, mais aussi de devenir père. C’est avec toutes ces expériences qu’il a pu composer son quatrième et dernier album en date, Boulevard de l’enfance. Les Lyonnais ne manqueront pas d’écouter ses chansons poignantes.

    Lire aussi : La chanteuse Adèle Castillon lance un appel à candidature pour trouver sa première partie au Transbordeur

    à lire également
    A46 SUD Lyon fermée
    Près de Lyon : quatre poids lourds se percutent sur l’A46, la circulation interrompue

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Gauvain Sers en concert à Lyon en décembre pour défendre son nouvel album 19:26
    A46 SUD Lyon fermée
    Près de Lyon : quatre poids lourds se percutent sur l’A46, la circulation interrompue 18:40
    Thierry Ehrmann, fondateur de la Demeure du Chaos, condamné à quatre mois de prison pour menaces de mort contre un maire 18:19
    faits divers, secours, pompiers, fuites de gaz, cours vitton
    Saint-Priest : un incendie se déclare dans un garage, 1 500 m2 détruits par les flammes 17:44
    Blocages des lycées dans le Rhône en direct : 15 blessés et 38 interpellations ce jeudi, plusieurs gardes à vue sont en cours 17:13
    d'heure en heure
    Médecin
    Auvergne-Rhône-Alpes : la coopération franco-suisse adopte un protocole pour faciliter la prise en charge des enfants atteints de cancer  16:50
    Villeurbanne : des activités proposées aux seniors du 5 au 10 octobre 16:04
    L'Alpe Grand Serre
    Isère : la station de l'Alpe du Grand Serre désormais exploitée par la Sata pour 30 ans 14:30
    "Nous voulons des décisions, ça devient urgent" : les sapeurs-pompiers mettent la pression sur la Métropole de Lyon 13:45
    Lyon : la vaisselle de grands chefs mise en vente les 7 et 8 novembre 12:53
    Prokofiev : Trois oranges et un opéra vitaminé 12:10
    Pass scolaire ski : la polémique enfle entre le Département et les élus du Pays du Mont-Blanc 11:51
    Les expositions à voir en octobre à Lyon 11:34
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut