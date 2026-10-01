Gauvain Sers en concert à Lyon en décembre pour défendre son nouvel album

Gauvain Sers fait son retour avec un quatrième album, Boulevard de l’enfance. Le chanteur sera de passage à Lyon le 11 décembre prochain, à la Bourse du Travail.

Après près de six ans sans nouvelles chansons, Gauvain Sers a sorti le 27 mars dernier son quatrième album, intitulé Boulevard de l’enfance. Le chanteur de 36 ans a donc débuté sa tournée sur les routes de France, de Belgique et de Suisse pour interpréter ses sons au public.

Débutée le 27 septembre à Montrouge, cette nouvelle tournée doit emmener Gauvain Sers dans plusieurs villes françaises, avant un passage très attendu à l’Olympia, à Paris, le 29 janvier. Plus de 14 dates sont programmées. Parmi celles-ci, Lyon. L’artiste fera étape dans la capitale des Gaules le vendredi 11 décembre à la Bourse du Travail, à partir de 20h.

Il est encore possible de prendre vos places pour écouter celui qui est considéré comme le fils spirituel et le petit protégé de Renaud. Les billets sont proposés entre 39,90 et 44,90 euros et sont disponibles sur le site de la billetterie.

Après trois premiers albums sortis en quelque temps avec Pourvu en 2017, Les Oubliés en 2020 et Ta place dans le monde en 2021, l'artiste a ressenti le besoin de prendre du recul. Cette période lui a permis de retrouver ses racines, entre Paris et la Creuse, où il a grandi, mais aussi de devenir père. C’est avec toutes ces expériences qu’il a pu composer son quatrième et dernier album en date, Boulevard de l’enfance. Les Lyonnais ne manqueront pas d’écouter ses chansons poignantes.

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