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Lyon soleil
Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un vendredi calme et lumineux à Lyon, jusqu'à 23 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • Ce vendredi 2 octobre s'annonce calme et lumineux à Lyon, avec des températures qui atteindront les 23 degrés dans l'après-midi.

    Après deux jours de pluies et une nette baisse des températures, ce vendredi 2 octobre 2026 marquera le retour d'un temps calme et lumineux. Le soleil brillera du matin au soir malgré la présence de quelques nuages.

    Côté températures il fait 14 degrés ce vendredi matin et le mercure atteindra les 23 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs légèrement au dessus des normales de saison et qui devraient grimper de nouveau ce weekend à Lyon.

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