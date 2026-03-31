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Maat-Pharma microbiote
Fin 2023, la biotech lyonnaise MaatPharma a ouvert sa première usine à Saint-Quentin-Fallavier (Isère). Dans ce laboratoire de développement, des équipes travaillent aux futurs médicaments.  @Arthur Fourial

Baromètre industriel de l’État : une "dynamique positive" pour l’Auvergne-Rhône-Alpes en 2025

  • par Clémence Margall

    • Selon les chiffres communiqués par l’État, 46 sites industriels ont ouvert ou connu une extension en 2025, quand 40 sites ont fermé leurs portes.

    Permettant de mesurer l’évolution de la réindustrialisation sur le territoire, le Baromètre industriel de l’État dévoile ses chiffres pour l’année 2025. La région Auvergne-Rhône-Alpes a ainsi connu 6 ouvertures nettes d’usines l’année dernière et "garde une dynamique positive avec des nombreuses ouvertures, contrebalancées par une hausse de fermetures", indique ainsi le baromètre.

    Dans le détail, 46 sites industriels ont ouvert ou connu une extension en 2025, quand 40 sites ont fermé leurs portes ou connu une réduction significative. Les secteurs de la santé et de l’industrie sont particulièrement représentés, notamment avec l’ouverture de l’usine Netri à Lyon, du centre d’innovation d’Hyliko à Saint-Priest ou encore celle de l’usine de production MinMaxMedical à Apprieu, dans l’Isère.

    La région Auvergne-Rhône-Alpes se classe donc parmi les bons élèves aux côtés de la Nouvelle-Aquitaine (19 ouvertures) et l’Occitanie (19 ouvertures). Les régions les plus touchées par des fermetures sont l’Île-de-France (-4), la Bretagne (-5) et les Hauts-de-France (-5).

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