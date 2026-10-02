Vénissieux : un jeune homme grièvement blessé à l'œil par un tir de LBD

Un homme d'une vingtaine d'années a été grièvement blessé au visage par un tir de LBD effectué par un policier le 25 septembre à Vénissieux. Une enquête a été ouverte.

Une enquête a été ouverte par le parquet de Lyon après qu'un jeune homme de 23 ou 24 ans a été grièvement blessé par un tir de lanceur de balles de défense (LBD), rapportent nos confrères du Progrès. Les faits se sont déroulés boulevard Lénine, à proximité d'un point de deal.

Alors qu'ils sécurisaient le secteur, des policiers de la brigade spécialisée de terrain auraient été pris à partie par plusieurs individus et visés par un jet de projectile. Un fonctionnaire aurait alors effectué un unique tir de LBD, atteignant au visage un jeune homme soupçonné d'avoir voulu lancer une pierre. Touché notamment au globe oculaire, celui-ci a été hospitalisé et devait subir une opération.

Le parquet a ouvert une enquête pour violences volontaires avec arme par personne dépositaire de l'autorité publique afin de déterminer les circonstances précises du tir.