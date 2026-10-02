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Les CRS regroupés ce vendredi 2 octobre devant le lycée Edouard-Herriot à Lyon.

Mouvement lycéen à Lyon en direct : 44 établissement fermés ce vendredi, des heurts dans le 6e arrondissement

  • par Vincent Guiraud

    • La mobilisation se poursuit ce vendredi 2 octobre à Lyon et dans le département du Rhône. Suivez en direct l'évolution de la situation tout au long de la journée.

    9h25 : Incendie sauvage en cours à Lyon

    Les heurts se poursuivent à Lyon, devant le lycée Edouard-Herriot. Les manifestants incendies des poubelles.

    Les CRS regroupés ce vendredi 2 octobre devant le lycée Edouard-Herriot à Lyon.

    9h15 : Grosses tensions dans le 6e arrondissement de Lyon

    8h58 : De nombreux CRS devant le lycée Edouard-Herriot

    Le lycée Edouard-Herriot, dans le 6e arrondissement de Lyon, ne fait pas partie des lycée fermés ce vendredi. Par conséquent, 7 fourgons de CRS sont déployés aux abords du lycée, notamment pour sécuriser l'avenue Saxe.

    Les CRS regroupés ce vendredi 2 octobre devant le lycée Edouard-Herriot à Lyon.

    8h45 : des heurts dans le 6e arrondissement de Lyon

    8h32 : 11 établissements impactés ce vendredi

    Onze établissements (8 lycées, 2 collèges et l'université Lyon 3) ont été impactés ce vendredi matin par des actes isolés, notamment des incendies de poubelles, des tirs de mortiers, indique la préfecture du Rhône.
    Trois rassemblements sont en cours dans la Métropole de Lyon : devant le lycée Edouard Herriot, dans le 6e arrondissement de Lyon, devant le lycée Ampère, dans le 2e arrondissement de Lyon et devant les collèges Césaire et Barbusse à Vaulx-en-Velin. "Les forces de sécurité intérieure restent pleinement mobilisés pour disperser les attroupements et permettre aux élèves d'accéder à leurs établissements" explique la préfecture.

    8h25 : La préfecture prend plusieurs arrêtés

    Pour prévenir tout nouveaux débordements, la préfecture du Rhône a pris plusieurs arrêtés ce vendredi 2 octobre :

    • interdiction demain à compter de 06h à 18h des cortèges, défilés et rassemblements revendicatifs dans un rayon de 100 mètres autour des 44 établissements dispensant les cours en distanciel
    • réglementation de l’achat, de la vente, de la cession, de l’utilisation du port et du transport des artifices de divertissement et d’articles pyrotechniques
    • interdiction de la distribution, de l'achat, de la vente à emporter et du transport de carburants.

    Revivez la journée de mobilisation du jeudi 1er octobre dans les lycées de Lyon et du Rhône

    8h15 : Les forces de l'ordre de nouveaux déployés sur le territoire

    Dans un communiqué de presse transmis jeudi soir, le préfet du Rhône, Etienne Guyot a une nouvelle condamné "avec la plus grande fermeté les violences et les dégradations qui sont totalement incompatibles avec les revendications qui peuvent être portées dans le cadre d'un mouvement respectueux des lois de la République." Rappelant également que "la responsabilité civile des parents pourra clairement être engagée quand des dégradations seront commises par des mineurs", le préfet explique qu'un dispositif "de sécurité adapté et robuste sera à nouveau déployé" ce vendredi sur le terrain.

    8h05 : 44 établissements fermés ce vendredi

    Au lendemain d'une journée particulièrement agité aux abords de nombreux établissements scolaires, 44 d'entre eux dispenseront les cours en distanciel ce vendredi.
    Voici la liste des établissements qui n'accueilleront pas les élèves aujourd'hui :

    • Lycée Casanova (Givors)
    • Lycée La Martinière Diderot (Lyon 1er)
    • Lycée Sembat Seguin (Vénissieux)
    • Lycée Gustave Eiffel (Brignais)
    • Lycée Brossolette (Villeurbanne)
    • LP Tony Garnier (Bron)
    • LP Béjuit (Bron)
    • Lycée Jean-Paul Sartre (Bron)
    • LP Cuzin (Caluire)
    • Lycée Blaise Pascal (Charbonnière-les-Bains)
    • Lycée Charlie Chaplin (Décines-Charpieu)
    • Lycée Saint Exupéry (Lyon 4e)
    • Lycée Aragon Picasso (Givors)
    • Lycée Barthélemy Thimonnier (L'Arbresle)
    • Lycée Jacques de Flesselles (Lyon 1er)
    • Lycée Récamier (Lyon 2e)
    • Lycée Claudel (Lyon 4e)
    • LP Jacquard (Oullins-Pierre-Bénite)
    • Lycée Camus Sermenaz (Rillieux-la-Pape)
    • Lycée Chabrières (Oullins-Pierre-Bénite)
    • Lycée Brel (Vénissieux)
    • LP Canuts (Vaulx-en-Velin)
    • Lycée René Descartes (Saint-Genis-Laval)
    • Lycée Condorcet (Saint-Priest)
    • Lycée Curie (Villeurbanne)
    • Lycée Colbert (Lyon 8e)
    • Lycée Lacassagne (Lyon 3e)
    • Lycée Doisneau (Vaulx-en-Velin)
    • Lycée Magenta (Villeurbanne)
    • Lycée Fays (Villeurbanne)
    • EREA-DV René Pellet (Villeurbanne)
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