Auvergne-Rhône-Alpes : l’État renforce son action pour la sécurité industrielle

Après 2 900 inspections réalisées en 2025, la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes veut intensifier ses efforts pour assurer la sécurité industrielle de son territoire.

Alors que cet été marquera les 50 ans de la loi sur les installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), la préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes veut intensifier ses efforts en 2026.

2 900 inspections ont ainsi été réalisées en 2025 par les inspecteurs sur des installations classées, dont 340 ont mené à des mises en demeure. 300 contrôles des rejets dans l’eau et plus de 100 contrôles de rejets dans l’air ont par ailleurs été effectués. Une hausse du nombre d’accidents a également été constatée, "dans une tendance observée au niveau national", note toutefois la préfecture ce mercredi dans un communiqué. 174 événements ont été recensés, dont 62 accidents, notamment celui sur le site d’Elkem à Saint-Fons.

"L’État reste particulièrement mobilisé sur des enjeux majeurs, notamment les PFAS, les risques liés aux batteries lithium, les effets du changement climatique sur les installations industrielles, la prévention des pollutions accidentelles", assurent encore les services de l’État. En 2026, donc, l’inspection des installations classées sera renforcée "autour de plusieurs priorités stratégiques, en particulier la réduction des rejets en PFAS, la prévention des pollutions liées aux grandes installations de combustion, la prévention des fuites de fluides frigorigènes, le traitement des sols pollués, la sobriété dans les usages de l’eau et l’adaptation au changement climatique, la gestion des situations de crise notamment via des simulations d’accidents", annonce Etienne Guyot, préfet de région.

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