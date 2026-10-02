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Le réseau TCL renforcé à l’occasion du Run in Lyon ce dimanche

  • par LR

    • Alors que des centaines de coureurs sont attendus dans les rues ce dimanche 4 octobre pour le Run in Lyon, le réseau TCL renforcera son offre dès samedi.

    Ce dimanche 4 octobre, des centaines de coureurs parcourront les rues entre Rhône et Saône à l’occasion du Run in Lyon. Afin d’accompagner au mieux les participants, le réseau TCL renforce son service tout au long du week-end.

    D’abord, dès le retrait des dossards, samedi 3 octobre, place Bellecour, dans le 2e arrondissement. La ligne de métro A aura une fréquence de 3 minutes de 13 heures à 17 heures, contre 4 à 5 minutes en temps normal. Le métro D, lui, sera renforcé de 13 heures à 20 heures avec une fréquence de 2min30, contre 3 à 5 minutes habituellement.

    Dimanche, ce sont les quatre lignes de métro qui seront renforcées dès 7 h 30, et particulièrement jusqu’à 14 h 30, pour faciliter l’accès des participants et des supporters. Le métro A aura une fréquence de 6 minutes, le métro B de 3min20, le métro C de 7min30 et le métro D de 3min30 (de 7 h 30 à 11 h 30) puis de 2min45 (11 h 30 à 15 h 30).

    Plusieurs lignes de bus seront par ailleurs temporairement déviées, limitées ou interrompues jusqu’à 17 heures. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de TCL.

    Lire aussi : Lyon : le réseau TCL renforce son dispositif pour la Vogue des marrons du 3 octobre au 11 novembre

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