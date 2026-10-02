On s’est frottés aux épreuves de Fort Boyard Aventures à Bron… et on a souffert

Le Père Fouras et l’équipe de Fort Boyard Aventures nous ont donné du fil à retordre au nouvel action game du centre commercial Porte des Alpes. @CL

L’univers mythique de Fort Boyard débarque dans l’agglomération lyonnaise. À Bron, un action game propose de reproduire les épreuves cultes de l’émission. Lyon Capitale s’est lancé dans l’aventure. Spoiler : le Père Fouras n’a pas vraiment eu besoin de nous compliquer la tâche.

À peine la porte de l'action game de Bron franchie, on sait que l’on ne vient pas ici pour une promenade de santé. Dans les couloirs sombres, éclairés par des torches, la musique emblématique de Fort Boyard résonne. Le décor nous plonge immédiatement dans l’ambiance des soirées d’été passées devant France 2. Mais avant que les hostilités ne commencent, direction la salle du briefing. Et pour nous mettre dans le bain, c’est Cyril Féraud, le nouvel animateur de l’émission depuis cet été, qui nous présente les règles. Pour cette immersion, nous faisons équipe avec Claire Duchêne, responsable régionale Sud-Est de Fort Boyard Aventures, histoire de nous faciliter la tâche.

Cyril Féraud, nouvel animateur de l'émission, présente les consignes de l'action game de Bron. @CL

Les épreuves sont réparties selon quatre critères : force, adresse, équilibre et réflexion, avec différents niveaux de difficulté. Il faut d’abord récolter des clés dans un temps limité, puis des indices. Vient ensuite le Conseil, où les Maîtres du Temps permettent de gagner du temps supplémentaire avant l'ultime étape de la Salle du Trésor pour récolter un maximum de "boyards", la monnaie du Fort.

L'un des Maîtres du Temps. @CL

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Certaines épreuves riment comme des leçons de vie

Nos premières épreuves se déroulent plutôt bien. Il faut relier des anecdotes à différents pays. On se dit alors que, finalement, l’aventure pourrait être à notre portée. Puis la réalité de Fort Boyard nous rattrape. Les cylindres, en partie. "C’est l’épreuve qui fait très mal à l’ego", prévient Claire Duchêne qui franchit les cylindres avec une facilité assez vexante, puisque nous ne sommes même pas capables d'atteindre le quart de l'épreuve sans nous retrouver au sol.

Claire Duchêne lors de l'épreuve redoutée des cylindres. @CL

Autre moment de solitude : le lance-pierre. Lorsque l’on ne maîtrise pas sa fronde, celle-ci peut rapidement devenir votre pire ennemie… et faire rebondir la balle sur notre propre tête (oui, dès le premier essai). Les cordes, elles, nous ont définitivement convaincus d’une chose : nous ne sommes pas près de tourner une nouvelle adaptation de George de la jungle.

Notre journaliste, à l'agilité proche du néant, s'est retrouvé en grande difficulté avec les cordes. @CL

Inutile de préciser qu'aucune des quatre tentatives n'a mené à une clé. @CL

Certaines épreuves sont heureusement là pour nous rappeler que nous ne sommes pas les seuls à souffrir. C’est le cas des rames, dont le principe est de ramener, en équipe comme dans un babyfoot, une balle vers une petite cage. Le tout, avec une table penchée et des rames très encombrantes. "Pour l’instant, personne n’a réussi cette épreuve ici", nous rassure Claire.

Et lorsqu’arrive le moment de se confronter aux énigmes du Père Fouras, surprise : celles-ci ne parviennent pas vraiment à nous déstabiliser. Le vieux gardien du Fort doit probablement commencer à nous en vouloir. Il reste alors le Conseil et les fameux Maîtres du Temps. Avec une certaine facilité lors du deuxième défi, nous gagnons 15 secondes supplémentaires pour la Salle du Trésor.

Le jeu de paires aura fait tomber le Maître du Temps. @CL

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La surprise du chef pour terminer

Nous voilà enfin dans la Salle du Trésor, la pièce finale du jeu. Comme dans l’émission, il faut trouver le mot-code grâce aux indices récoltés (quatre maximum), puis récupérer un maximum de boyards dans le temps imparti.

Nous obtenons donc le score de 309. Celui-ci prend en compte les clés, les indices et les Boyards récoltés au cours de la partie. Le record actuel dépasse les 600. Pour notre défense, il a été réalisé par une équipe plus nombreuse. On se rassure comme on peut…

Avec 309 points, Lyon Capitale ne restera malheureusement pas dans l'histoire de Fort Boyard. @CL

On pensait alors que l’aventure était terminée. C’était sans compter sur la fourberie de l’équipe de Fort Boyard Aventures. Une cloche apparaît sur la table du bar, juste à côté de notre verre d’eau. Dessous, une montagne de grillons, criquets et de molitors. Rien d'appétissant donc, même avec le côté aromatisé. Pour l'expérience, nous étions obligé de tester. L'une des six petites pattes du criquet est restée dans la gorge tout le reste de la journée.

Au menu, grillons, criquets et molitors. @CL

Une première dans le Rhône

Installé au centre commercial Porte des Alpes, à Bron, Fort Boyard Aventures est le premier établissement de ce type dans le Rhône et le troisième dans la région avec Annecy et Grenoble. Le site s’étend sur plus de 1 200 m² et compte une trentaine de cellules. Deux formules sont proposées : une formule Découverte de 50 minutes, à 23 euros pour les adultes et 18 euros pour les moins de 15 ans, et une formule Exploration d’1h15, à 29 euros pour les adultes, 24 euros pour les moins de 15 ans et les étudiants. À Bron, neuf salariés font fonctionner le centre. "Pour le moment, nous n'avons pas encore pu vraiment mesurer l'engouement car nous avons ouvert au public en pleine semaine. A priori, les réservations nous laissent penser qu'on va avoir un premier week-end très chargé", explique Claire Duchêne. Une séance de dédicaces de Passe-Partout et Passe-Muraille est annoncée le 18 novembre prochain à Bron.

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