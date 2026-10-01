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Thierry Ehrmann, fondateur de la demeure du chaos à Saint-Romain-au-Mont-d’Or. @LC

Thierry Ehrmann, fondateur de la Demeure du Chaos, condamné à quatre mois de prison pour menaces de mort contre un maire

  • par Corentin Lucas
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    • Le fondateur de la Demeure du Chaos, Thierry Ehrmann, a été condamné ce jeudi 1er octobre à quatre mois de prison ferme pour avoir proféré des menaces de mort à l’encontre du maire de Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Guillaume Malot.

    Le tribunal correctionnel de Lyon a condamné ce jeudi 1er octobre Thierry Ehrmann, fondateur de la Demeure du Chaos, à quatre mois de prison ferme pour des menaces de mort visant le maire de son village de Saint-Romain-au-Mont-d’Or, Guillaume Malot, selon les informations du Progrès.

    Les faits remontent au 5 septembre 2025. Des caméras de vidéosurveillance avaient enregistré Thierry Ehrmann tenant des propos à l’encontre du maire sur fond d’un ancien conflit autour de la Demeure du Chaos, musée d’art contemporain. "On va faire couic au maire", avait-il déclaré avant d’ajouter : "vous sentirez une odeur de cadavre", en mimant un geste d’égorgement. Ces propos avaient conduit Guillaume Malot à déposer plainte quelques jours plus tard.

    Une peine plus lourde que les réquisitions

    Jugé le 21 septembre dernier, Thierry Ehrmann n’avait pas assisté à l’audience. La procureure de la République avait requis douze mois de prison avec sursis, assortis d’une peine d’inéligibilité. Le tribunal est donc allé plus loin en prononçant une peine de prison ferme, tout en retenant une "altération du discernement" du prévenu, selon les conclusions d’une expertise psychiatrique.

    Thierry Ehrmann est également condamné à verser 800 euros de dommages et intérêts à Guillaume Malot au titre du préjudice moral, ainsi que 1 800 euros pour les frais de justice. L’homme d’affaires est privé de ses droits civiques pendant trois ans et interdit d’exercer toute fonction publique sur la même durée.

    Lire aussi : Lyon : un chauffard condamné à quatre ans de prison pour avoir mortellement percuté une étudiante à vélo

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