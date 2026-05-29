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Vues de Lyon sous le soleil. (Photo : Lyon Capitale)

Un vendredi chaud et ensoleillé à Lyon, jusqu'à 33 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une nouvelle journée de chaleur exceptionnelle sous un soleil de plomb qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce vendredi 29 mai 2026.

    Pour ce dernier jour de la semaine avant le weekend, la journée s'annonce une nouvelle fois torride à Lyon. Si cette nuit le thermomètre est redescendu légèrement, atteignant les 17 degrés, la chaleur sera de retour dans l'après-midi.

    Lire aussi : Les conseils d'Eau du Grand Lyon pour préserver l'eau en période de canicule

    Il fera jusqu'à 33 degrés ce jeudi sous un soleil de plomb qui brillera du matin au soir à Lyon et dans toute la région lyonnaise. Des valeurs largement au dessus des normales de saison (+10 degrés) et une chaleur qui devrait se maintenir au moins jusqu'à dimanche dans la métropole de Lyon.

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